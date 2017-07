Zwarte Piet-activist moet toch boete betalen

Anti-Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie moet toch een boete van 500 euro betalen, omdat hij zich tijdens de Sinterklaasintocht in Gouda in 2014 heeft verzet tegen zijn arrestatie. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald. Vorig jaar oordeelde de rechtbank nog dat Afriyie niet strafbaar was, omdat de politie te hard zou hebben opgetreden bij de aanhouding.

Bij de landelijke Sinterklaasintocht in Gouda, op 15 november 2014, demonstreerde Afriyie met een aantal anderen tegen Zwarte Piet. Dertig mensen werden tijdens de intocht opgepakt omdat ze zich schuldig gemaakt hadden aan “wanordelijkheden”. Van hen was Afriyie de enige die vervolgd werd.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde Afriyie van verzet tegen arrestatie en mishandeling van een agent. Afriyie zelf zei dat hij tijdens de aanhouding voor zijn leven vreesde. Hij kon naar eigen zeggen geen adem meer halen omdat er vijf agenten bovenop hem zaten.

Justitie wilde dat Afriyie een boete van 1.500 euro zou moeten betalen. De rechtbank in Den Haag ging in oktober vorig jaar niet met die eis mee. Ze oordeelde dat Afriyie schuldig was aan mishandeling, maar kon daar ook begrip voor opbrengen omdat de politie disproportioneel geweld had gebruikt. Afriyie werd ontslagen van rechtsvervolging.

Het OM ging in hoger beroep en eiste een boete van 1.000 euro van Afriyie. Ditmaal had Justitie meer succes. In tegenstelling tot de rechtbank oordeelde het hof dinsdag dat Afriyie niet schuldig is aan mishandeling. Maar omdat de politie volgens het hof geen buitensporig geweld heeft gebruikt bij de aanhouding, werd Afriyie wél veroordeeld wegens verzet tegen zijn arrestatie.

In cassatie

Als de activist, ook bekend als Kno’Ledge Cesare, de boete niet betaalt, moet hij tien dagen de cel in. Afriyie kreeg ook een voorwaardelijke boete van 500 euro. Op zijn Facebookpagina kondigde Afriyie dinsdagmiddag aan dat hij in cassatie gaat tegen de uitspraak van het hof.

Afriyie is vaker in de cel beland na protest tegen Zwarte Piet. In 2011 pakte de politie hem op toen hij met Quinsy Gario actievoerde bij de intocht in Dordrecht. Eind vorig jaar kwam Afriyie net als tweehonderd anderen vast te zitten omdat hij ondanks een demonstratieverbod de straat op was gegaan. Naderhand deed Afriyie aangifte van mishandeling door de politie.