‘Zoon Trump wist van band met Kremlin’

Trump Jr. wist van banden met Kremlin

Donald Trump Jr., de zoon van de Amerikaanse president, was op de hoogte dat de belastende informatie over Hillary Clinton die hij zou krijgen van een Russische advocaat rechtstreeks van het Kremlin kwam. Volgens The New York Times zou hij in een email zijn geïnformeerd dat het materiaal onderdeel was van een poging van de Russische overheid om zijn vaders campagne te helpen. Trump Jr. ging desondanks naar de ontmoeting.

Trump Jr. heeft al toegegeven dat hij tijdens de campagne vorig jaar een ontmoeting had om schadelijke informatie over CLinton te ontvangen, maar zei daar niet bij dat hij wist dat de informatie van de Russen kwam. In de e-mail stonden geen andere aanwijzingen over Russische pogingen Trump verkozen te krijgen. Ook kon de New York Times geen verbanden vinden tussen de ontmoeting en de duizenden gelekte e-mails van de Democratische partij, al kwam minder dan een week later naar buiten dat Russische hackers de server van de partij waren binnengedrongen.