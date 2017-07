Venus Williams bereikt halve finales Wimbledon

Venus Williams heeft dinsdag de halve finales van Wimbledon bereikt. De 37-jarige tennisster wist de kwartfinale in de Centre Court met 6-3, 7-5 te winnen van de Letse Jelena Ostapenko. Williams komt donderdag in de halve finale te staan tegenover de Britse Johanna Konta of de Roemeense Simona Halep.

Williams behaalde beide sets snel een break. De twintigjarige Ostepenko wist deze ongedaan te maken en zelfs terug te komen naar 5-5 in de tweede set, maar uiteindelijk bleek de Amerikaanse veteraan toch te sterk te zijn. Daarmee is Williams deze week de oudste halve finalist van het toernooi sinds 1994. In totaal won de tennisster al vijf keer eerder Wimbledon.

Djokovic door naar kwartfinales

Eerder op dinsdag bereikte de Serviër Novak Djokovic de kwartfinales. Hij wist ondanks pijn in zijn rechterschouder met 6-2, 7-6 (5), 6-4 te winnen van de Fransman Adrian Mannarino.

Onlangs was Williams nog betrokken bij een dodelijk verkeersongeluk. Uit een eerste onderzoek zou blijken dat de tennisster ten onrechte geen voorrang verleende, maar afgelopen week besloot de politie dat Williams toch niet fout zat bij het ongeval.