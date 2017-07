Veel zwembaden voldoen niet aan bouwregels

Ondanks het verbod op gevaarlijk roestvrij staal hebben veel overdekte zwembaden nog wel roestvrij staal in hun constructies. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Kamer. Slechts twintig procent van de onderzochte zwembaden gaf aan geen roestvrij staal meer te hebben in het pand.

Roestvrij staal kan door chloordamp worden aangetast en breken. Minister Plasterk noemt de situatie “zeer teleurstellend”. Alle overdekte zwembaden moeten volgens de wet aantonen dat er geen gevaarlijk roestvrij staal in het pand zit. Is dat wel zo, dan moet het vervangen worden.

In 2011 kwam een baby om het leven toen twee luidsprekers van het plafond vielen in een zwembad in Tilburg. De bouten van de luidsprekers waren aangetast door chloordampen. Na dit incident namen zwembaden weinig maatregelen, waarop een verbod op bepaalde typen roestvrij staal volgde.

Geen gevaarlijk roestvrij staal

Alle overdekte zwembaden moeten nu met een rapport aantonen dat er geen gevaarlijk roestvast staal in hun gebouw zit. Als het er nog is, moet het vervangen worden. Plasterk vraagt gemeenten om de zwembaden te controleren. Bij onveilige situaties kunnen zwembaden (tijdelijk) worden gesloten.

Pas twintig procent van de onderzochte binnenbaden voldoet aan de wettelijke verplichting. In het onderzoek, uitgevoerd door advies- en ingenieursorganisatie Arcadis, zijn “alle bekende overdekte zwembaden” beoordeeld. Het gaat hierbij om zowel openbare zwembaden als baden in hotels, zorginstellingen, sportcomplexen en op vakantieparken.

In totaal zijn 1027 binnenbaden onderzocht. 698 zwembaden deden mee aan het onderzoek en 329 reageerden niet. De situatie in die 329 zwembaden is onduidelijk. Van de 698 baden heeft 75 procent een rapport, maar volgens het ministerie blijkt daaruit vaak nog niet dat de situatie veilig is.

Het verbod op roestvrij staal in overdekte zwembaden geldt vooral voor de plafonds boven het zwemwater en in ruimtes waar chloordamp is. Op die plekken kan chloordamp roestvrij staal aantasten en breken. In en direct rondom het bad is het staal onder voorwaarden nog wel toegestaan, zoals bij de trapjes.