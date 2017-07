De Belg Vannieuwkerke is de nieuwe Mart Smeets

Vorig jaar was Tour du Jour (RTL 7) er niet, het jaar daarvoor experimenteerde de NOS met een alternatief voor De Avondetappe nadat Mart Smeets afscheid had genomen als presentator. Maar dit jaar zijn beide nabeschouwingsprogramma’s over de Tour de France wel weer te zien. Aangevuld met Vive lé Velo op de Vlaamse zender VRT betekent dat, dat er elke avond tussen 20.00 uur en 23.30 uur interviews en analyses rond de wielerwedstrijd te zien zijn.

Het kán dus, elke avond pakweg 3,5 uur Tour-nabeschouwingen. Maar of het ook een goed idee is om te kijken, is een andere vraag. Ten eerste omdat Tour du Jour vrijwel niets van waarde toevoegt aan de andere twee. Het opzichtig door biermerk Leffe gesponsorde programma komt vanuit een half open restaurant in Breda. Sfeervol is anders.

Vaste gast is er oud-renner Michael Boogerd, die vanzelfsprekend over veel wielerkennis beschikt, maar moeite heeft die niet in platitudes verloren te laten gaan. De twee andere tafelgasten – bijna altijd mannen – wisselen per dag.

De grootste zwakte is dat gastheer Wilfred Genee, die ook praatprogramma Voetbal Inside presenteert, slecht voorbereid overkomt. Hij leunt sterk op de kijkersvragen die via sociale media binnenkomen en neemt af en toe tenenkrommende interviews af. Dieptepunt was een kort gesprek met de 21-jarige wielrenster Puck Moonen, door Genee onnodig gekleineerd door wat recente uitslagen te noemen. „Ik las bijvoorbeeld dat je zeventiende was geworden bij de 7-dorpenomloop in Aalburg. Tweeëndertigste bij de Salverda Omloop van de IJsseldelta. 69e bij het NK.” Hij mag dan gewend zijn aan het alfa-mannelijke onderlinge jennen bij Voetbal Inside, maar dat werkt niet in deze setting.

Het interview met Puck Moonen.



Enige positieve uitschieter bij ‘TdJ’ is de aanwezigheid van verslaggever Filemon Wesselink in het tourcircus in Frankrijk. Zijn totaal ongevaarlijke benadering van de renners zorgt ervoor dat ze losser reageren dan bij een kritische vragensteller.

Ook Herman van der Zandt, de helft van het presentatieduo van De Avondetappe, doet vaak zijn best er een lolletje van te maken – soms zelfs iets té geforceerd. Hij houdt zich op rond de hotels waar de renners zitten, terwijl Dione de Graaff het gesprek aan tafel leidt. Er wordt tijdens de live-uitzending veel heen en weer geschakeld, waarbij Van der Zandt een of meerdere renners opzoekt om even bij te praten.

Dione de Graaff presenteerde De Avondetappe. Foto Sander de Koning/ ANP

Grote verschillen met Vive lé Velo, bij de Vlamingen, zijn er niet. Beide programma’s kiezen elke dag een fraaie locatie uit, ergens in de nabijheid van de finishplaats. De NOS doet dat het best: een kasteel of een oud theater. Een uitzending bij de psychiatrische inrichting waar Vincent van Gogh het laatste jaar van zijn leven doorbracht, volgt nog.

De hoofdmoot is een tafelgesprek met (ex-)renners, kenners en/of liefhebbers van de koers. De analyse gaat dieper dan bij RTL en gasten krijgen meer de tijd om hun verhaal te doen. Twee voorbeelden: bij De Avondetappe was zaterdag Lieuwe Westra te gast. De Nederlandse oud-renner zette in januari een punt achter zijn loopbaan en vertelde De Graaff dat een depressie daarvan de reden is geweest. Vive le Vélo had vorige week maandag meerkamp-atleet Thomas Van der Plaetsen te gast. Hij werd in 2014 geschorst nadat een dopingtest afwijkende bloedwaarden had aangetoond. Maar hij had niet gebruikt; de gemeten afwijking werd veroorzaakt door teelbalkanker, waar hij inmiddels van genezen is.

Vive le Velo, talkshow waarin Karl Vannieuwkerke samen met zijn gasten terugblikt op de voorbije Tourdag.

Doen de NOS en VRT dan exact hetzelfde? Nee. Alleen al de moeite van het kijken waard zijn de korte documentaires die Vive le Vélo dagelijks maakt over iets dat langs het parcours te vinden is. Zo zit je ineens ademloos te kijken naar prachtige beelden van een in 1978 gesloten ijzerertsmijn, of iemand die houten kaasdoosjes maakt van gekapte bomen. Presentator Karl Vannieuwkerke benadert de sport bovendien romantischer, poëtisch bijna („een aankomst bergop liegt nooit”, opende hij de uitzending van woensdag), terwijl de NOS actueler wil zijn en sneller schakelt. Maar zo wordt het ondanks die sfeervolle locaties af en toe toch wat steriel. Wat dat betreft is Vannieuwkerke meer erfgenaam van Mart Smeets dan Dione de Graaff.