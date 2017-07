Trump jr. deelt gevoelige e-mails over Russische informatie

Donald Trump jr., de zoon van de Amerikaanse president, heeft een reeks e-mails gedeeld waarin hem informatie over Hillary Clinton wordt beloofd. De e-mails werden verstuurd in juni vorig jaar, ten tijde van de campagne voor de presidentsverkiezingen. De informatie was afkomstig van bronnen binnen de Russische regering, en onderdeel van de steun van het Kremlin voor Donald Trump, is in de berichten te lezen. De berichten zijn het eerste concrete bewijs dat het campagneteam zich ervan bewust was dat de informatie afkomstig was van de Russische regering.

The New York Times schreef maandag dat er e-mailcontact was geweest tussen Donald Trump jr. en uitgever Rob Goldstone. Goldstone is een bekende van de familie Trump, en onderhoudt contacten met de rijke Russische familie Agalarov. Volgens de krant zette Trump jr. de e-mails online nadat duidelijk was geworden dat de krant ze eveneens in handen had en er meer over wilde publiceren. Trump zegt met zijn publicatie “volledige transparantie” te betrachten.

‘Gevoelige informatie’

In de e-mails is te lezen dat Goldstone contact opneemt met Trump jr. en hem “enkele officiële stukken en informatie” aanbiedt met “bezwarende” informatie over Hillary Clinton. De stukken zouden voor Donald Trump “zeer nuttig” zijn, schrijft Goldstone:

“Het gaat uiteraard om informatie uit hoge kringen die zeer gevoelig is, maar het is onderdeel van de steun van Rusland en de Russische regering voor meneer Trump - met hulp van Aras en Emin [Agalarov].”

“I love it, als het is wat je zegt”, schrijft Trump jr., “zeker later in de zomer.” Vervolgens maakten Trump en Goldstone een vervolgafspraak, is in de berichten te lezen.

‘Geen bruikbare informatie’

Het kwam uiteindelijk tot een ontmoeting tussen Trump jr. en de Russische advocaat Natalia Veselnitskaja in Trump Tower, maar die gesprekken leverden volgens Trump jr. niets op:

“In eerste instantie wilde ik alleen een telefoongesprek, maar toen dat niet lukte zeiden ze dat de vrouw in New York zou zijn, en vroegen ze of ik haar wilde ontmoeten. Ik ben een ontmoeting akkoord gegaan. De vrouw was, zoals ze zelf heeft verklaard, geen regeringsfunctionaris. En, zoals we beiden hebben gezegd, had geen informatie te bieden, maar wilde praten over adoptiebeleid (…).”

