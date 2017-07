Trainer Verbeek ontslagen bij VfL Bochum

De Duitse club VfL Bochum heeft trainer Gertjan Verbeek ontslagen. De 54-jarige Nederlander was sinds december 2014 werkzaam bij de club en had nog een contract tot volgend jaar.

De timing van het ontslag is opvallend: Verbeek begon vorige maand met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, en leidde onlangs ook de eerste training. Daarover ontstond onvrede bij de fans en het bestuur omdat de Nederlandse coach de training vervroegde. Daardoor kwam de aanhang te laat om de training bij te wonen. Directeur Sportzaken Christian Hochstätter noemt een verschil van inzicht de reden voor het ontslag:

“Het moment van het ontslag zal voor velen als een verrassing komen. [...] Desondanks zijn we er na intensief overleg tot de conclusie gekomen dat we met een andere trainer willen proberen onze doelen te bereiken. In de huidige situatie waren er te veel verschillen tussen onze ideeën daarover.”

Het nieuws over het ontslag van Verbeek werd dinsdagochtend het eerst naar buiten gebracht door de Duitse boulevardkrant Bild. Met die krant had Verbeek al een slechte relatie, nadat hij twee jaar geleden tijdens een persconferentie journalisten verweet “altijd van die Scheisse” te schrijven. “Klootzakken zijn het”, zei Verbeek, die Bild verweet “altijd twee partijen tegenover elkaar te zetten”.

Geen promotie

Bochum komt uit in de één-na-hoogste voetbalcompetitie van Duitsland, de tweede Bundesliga. Afgelopen seizoen slaagde hij er niet in te promoveren met het team; Verbeek en zijn spelers werden negende. Het seizoen ervoor eindigde de club als vijfde.

Verbeek werkte eerder al in Duitsland vij 1. FC Nürnberg. In Nederland was hij hoofdtrainer van onder meer Feyenoord, AZ Alkmaar, sc Heerenveen en Heracles Almelo.