Topvrouw PGGM Else Bos treedt toe tot directie DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt een vrouw uit de financiële sector als de nieuwe directeur toezicht. Else Bos, nu nog bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder PGGM, volgt per 1 juli 2018 het DNB- directielid Jan Sijbrand op, zo meldde het ministerie van Financiën dinsdag.

Bos (1959) wordt benoemd voor een periode van zeven jaar, net als Sijbrand (1954), wiens periode in juli volgend jaar afloopt. Sijbrand had bij zijn aantreden in 2011 al aangegeven dat hij slechts één termijn wilde dienen.

NRC schreef in 2013 een kort profiel over Else Bos: Een leider die geen glansrol nodig heeft

Bos gaat maximaal 396.000 euro per jaar verdienen. Dit bedrag ligt boven de wettelijke norm voor topfunctionarissen in de publieke sector, die stelt dat zij niet meer mogen verdienen dan een minister. Het kabinet heeft besloten voor Bos een uitzondering te maken, vanwege „de unieke combinatie van kennis en ervaring” waarover zij beschikt, aldus het persbericht van Financiën.

Else Bos studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte onder meer bij ABN AMRO en NIB Capital voordat ze in 2002 aan de slag ging bij PGGM. Daar werd ze in 2013 bestuursvoorzitter.