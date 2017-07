Ananasgebak

Taarten en gebakjes met fruit zijn mijn favoriet. Vreemd genoeg heeft dit boek maar één recept voor een gebakje met aardbeien. Gelukkig is deze variant met ananas, waarin niet alleen in de vulling ananas zit, maar ook de vorm die van de vrucht is, ook fijn. Of u zich aan de vorm houdt, moet u helemaal zelf weten.

Maak eerst de banketbakkerscrème. Breng de melk met de helft van de suiker aan de kook. Maak intussen een koude mengeling van de eieren, de rest van de suiker en het puddingpoeder. Voeg een beetje warme melk bij deze mengeling en roer goed los. Voeg deze compositie terug bij de kokende melk. Laat het geheel al roerend goed doorkoken. Snijd uit beide vellen bladerdeeg een ananasvorm met behulp van een sjabloon. Leg een vorm op de bakplaat en prik die in met een vork. Leg de tweede vorm ook op de bakplaat en smeer die in met het ei. Teken op de met ei ingesmeerde ananasvorm met de achterzijde van een mes een ruitmotief en bladmotief. Bak de vormen in een voorverwarmde oven van 210 graden gedurende 25 minuten. Laat de vormen afkoelen en klop intussen de slagroom op met de suiker. Spuit op het niet-ingekerfde deel de banketbakkerscrème en breng hierop stukjes ananas aan. Spuit daarboven de opgeklopte slagroom. Dek af met het tweede deel bladerdeeg en druk lichtjes aan.