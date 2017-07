Schrijvers: VBK moet Atlas Contact verkopen

Schrijvers van uitgeverij Atlas Contact gaan samen met moederconcern VBK onderzoeken of Mizzi van der Pluijm alsnog kan aanblijven als directeur-uitgever. VBK-directeur Wiet de Bruijn heeft hier dinsdagmiddag mee ingestemd omdat de auteurs anders massaal zouden vertrekken naar andere uitgeverijen.

De schrijvers en Van der Pluijm zelf zetten in op een onafhankelijke uitgeverij. Van der Pluijm zou die willen kopen met hulp van investeerders. Wat De Bruijn betreft blijft Atlas Contact binnen VBK.

„Als u Atlas Contact niet verkoopt, blijft u achter met een leeg huis”, zei schrijver Michael Bijnens tegen De Bruijn tijdens een bijeenkomst op de uitgeverij in Amsterdam. Die was georganiseerd om toelichting te geven op de strategiewijziging van VBK, die aan de basis lag van een conflict met Mizzi van der Pluijm.

Geschil

Vorige week werd bekend dat Van der Pluijm na dertig jaar bij het bedrijf vertrok, naar de jonge onafhankelijke uitgeverij Das Mag. Hierop kondigden zo’n vijftig auteurs een staking aan, om opheldering af te dwingen. Die is er de afgelopen dagen stukje bij beetje gekomen. Een van de geschilpunten is de nieuwe aandeelhoudersstructuur: het management en de medewerkers bezitten nu 51 procent van VBK, maar dat wordt teruggebracht naar 26 procent. Er komen minstens drie nieuwe aandeelhouders. Een ervan is Boudewijn Jansen, de oprichter van ebookdienst Bookchoice.

De tweede, zo werd dinsdag bekend, is Erik Jan Vlek, die ook betrokken is bij Bookchoice. De derde persoon die een substantieel aandeel krijgt, is nog onbekend.

De commissie van schrijvers zal bestaan uit Geert Mak, Maarten Asscher, Nelleke Noordervliet, Hanna Bervoets en Lieke Marsman. Mak: „Als er niets zou gebeuren, zou ik zeker zijn vertrokken. Ons schrijverschap is het enige kapitaal dat we hebben, maar het is waardevol kapitaal. Daar heeft VBK niet over nagedacht.”