‘Re: Russia - Clinton - private and confidential’, de mails van Trump jr.

Donald Trump jr., zoon van de Amerikaanse president, heeft dinsdag een aantal e-mails gepubliceerd waaruit blijkt dat het campagneteam vorig jaar informatie aangeboden heeft gekregen die belastend zou zijn voor zijn toenmalige tegenkandidaat Hillary Clinton. De informatie was afkomstig van de Russische overheid, zegt de tussenpersoon die contact opnam met Trump jr. De inhoud werd besproken tijdens een vergadering in de New Yorkse Trump Tower, blijkt uit de stukken.

De e-mails

Rob Goldstone

Vrijdag 3 juni 2016, 10.36 uur

Goedemorgen,

Emin [Agalarov, red.] belde me net met het verzoek contact met je op te nemen over iets heel interessants.

De Russische procureur-generaal heeft vanmorgen gesproken met zijn vader Aras, en in die ontmoeting heeft hij aangeboden het campagneteam van Trump te voorzien van voor Hillary en haar Russische affaire belastende stukken en informatie, die van groot nut zouden zijn voor je vader.

Het gaat uiteraard om informatie uit hoge kringen die zeer gevoelig is, maar het is onderdeel van de steun van Rusland en de Russische regering voor meneer Trump - met hulp van Aras en Emin.

Wat denk je dat we het beste met deze informatie kunnen doen en zou je in de gelegenheid zijn om hier direct met Emin over te spreken?

Ik zou deze informatie ook via Rhona aan je vader kunnen zenden, maar het is ultragevoelig, dus ik wilde het eerst aan jou sturen.

Groet,

Rob Goldstone

Donald Trump jr.

Vrijdag 3 juni 2016, 10.53 uur

Bedankt Rob, dat is aardig. Ik ben momenteel onderweg, maar misschien kan ik het beste eerst met Emin praten. Het lijkt er op dat we wat tijd hebben, en als het is wat je zegt ben ik er zeker later in de zomer zeer enthousiast over. Zouden we zodra ik volgende week terug ben kunnen bellen?

Groet,

Don

Rob Goldstone

Maandag 6 juni 2016, 13.40 uur

Dag Don,

Laat me weten wanneer je in de gelegenheid bent met Emin over deze informatie over Hillary te bellen. Je zei begin deze week, dus ik wilde een afspraak maken op een dag en tijd die jou het beste uitkomt.

Groeten aan jou en je familie,

Rob Goldstone

Donald Trump jr.

Maandag 6 juni 2016, 15.03 uur

Rob, kunnen we nu praten?

d

Rob Goldstone

Maandag 6 juni 2016, 15.37 uur

Ik zal hem proberen op te sporen in Moskou. Welk nummer kan hij bellen?

Donald Trump jr.

Maandag 6 juni 2016, 15.38 uur

Mijn mobiele nummer, [nummer weggehaald], dank je.

d

Rob Goldstone

Maandag 6 juni 2016, 15.43 uur

Ok, hij staat nu in Moskou op het podium maar hij moet er binnen twintig minuten vanaf zijn, dus hij kan zeker bellen.

Rob

Donald Trump jr.

Maandag 6 juni 2016, 16.38 uur

Rob, bedankt voor de hulp.

D

Rob Goldstone

Dinsdag 7 juni 2016, 16.20 uur

Don,

Hoop dat alles goed gaat.

Emin vroeg me een afspraak in te plannen met jou en de Russische landsadvocaat, die dinsdag vanuit Moskou die kant op vliegt.

Ik geloof dat je van de ontmoeting op de hoogte bent, en vroeg me af of je donderdag na 15.00 uur zou kunnen? Ik neem aan dat dit zal plaatsvinden op jouw kantoor.

Groeten,

Rob Goldstone

Donald Trump jr.

Dinsdag 7 juni 2016, 17.16 uur

Schikt 15.00 uur bij ons op kantoor? Bedankt Rob, ik waardeer het dat je hebt geholpen deze afspraak te maken.

D

Rob Goldstone

Dinsdag 7 juni 2016, 17.19 uur

Perfect. Ik zal niet bij de ontmoeting aanwezig zijn, maar ik zal ze zo om 15.00 uur langsbrengen en aan jullie voorstellen etc.

Zodra ik later vandaag de namen weet van de twee mensen met wie je zal spreken, stuur ik ze je door, voor de beveiliging.

Donald Trump jr.

Dinsdag 7 juni 2016, 18.14 uur

Geweldig. Het wordt waarschijnlijk Paul Manafort (campagneleider), mijn schoonbroer en ik. 725 Fifth Avenue, 25ste verdieping.

Rob Goldstone

Woensdag 8 juni 2016, 10.34 uur

Goedemorgen,

Zouden we de ontmoeting van morgen naar 16.00 uur kunnen verplaatsen? Ik hoor net dat de Russische advocaat tot 15.00 uur in de rechtbank zit.

Groet,

Rob

Donald Trump jr.

Woensdag 8 juni 2016, 11.15 uur

Ja Rob, dat zou kunnen, hoewel zij liever vandaag om 15.00 wilden afspreken… Laat het maar weten, dan zet ik het in ieder geval in mijn agenda.

d

Rob Goldstone

Woensdag 8 juni 2016, 11.18 uur

Vandaag gaat ze niet lukken, omdat ze nog niet is geland vanuit Moskou. 16.00 morgen is prima.

Groet,

Rob

Donald Trump jr.

Aan: Jared Kushner; Paul Manafort

Woensdag 8 juni 2016, 12.03 uur

De ontmoeting is verplaatst naar morgen 16.00 uur, bij mij op kantoor.

Groet,

Don

