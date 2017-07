Pensioen opbouwen vinden ze te duur

Zelfstandigen zijn dit jaar optimistischer geworden over hun financiële situatie. Ze krijgen meer opdrachten nu de economie weer aantrekt. Maar veruit de meeste zelfstandigen gebruiken dat geld niet om zich bijvoorbeeld te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, of om met lijfrente te sparen voor hun pensionering.

Dat is het beeld dat naar voren komt uit drie onderzoeken die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze dinsdag publiceert.

Bijna de helft van de zelfstandigen zonder personeel (47 procent) noemt de financiële situatie van de eigen onderneming begin dit jaar (zeer) goed. Twee jaar geleden was dat nog 43 procent. Bijna een kwart van de zzp’ers noemt de situatie matig tot slecht.

Zelfstandigen profiteren van de aantrekkende economie, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Zzp’ers merken het op- en neergaan van de economie veel sterker dan werknemers.” Vooral zelfstandigen in de bouw zijn positief over hun financiën. Er is dan ook veel geïnvesteerd in woningbouw, zegt Van Mulligen.

Met name jonge zelfstandigen zijn weinig bezig met hun financiële toekomst, blijkt uit een ander CBS-onderzoek, naar alle mensen voor wie hun zzp-praktijk in 2015 de belangrijkste bron van inkomsten was. Het onderzoek is gebaseerd op hun belastingaangiftes over dat jaar.

Van de zzp’ers tot 25 jaar betaalt 0,4 procent premies voor lijfrente. Bij 25- tot 45-jarigen is dat 8 procent. En bij 45- tot 65-jarigen bijna 14 procent. Werknemers in loondienst bouwen automatisch pensioen op. Zzp’ers moeten dat zelf regelen, bijvoorbeeld via lijfrente.

Volgens Van Mulligen is pensioen „voor veel jongeren nog een ver-van-mijn-bedshow”. „Als je dan de 45 bent gepasseerd denk je: ik moet wat regelen. Dat zie je ook in cijfers.”

Wat positiever zijn de cijfers van een CBS-enquête over pensioenen die begin dit jaar werd gehouden onder alle zzp’ers, dus ook die hun zelfstandige praktijk niet als hoofdinkomen hebben, maar dat bijvoorbeeld naast hun werk in loondienst doen.

Van alle zzp’ers heeft ongeveer driekwart iets geregeld voor het pensioen. De meesten doen dat zelf, door te sparen of beleggen (37 procent), of door te investeren in hun huis (33 procent). Ongeveer 27 procent is aangesloten bij een pensioenfonds.

De belangrijkste redenen om geen pensioen op te bouwen zijn dat de zzp’ers dat niet kunnen betalen (ruim de helft), omdat ze het te duur vinden (ruim een kwart), of omdat het pensioen nog ver weg is (20 procent).

Hoge premie

Een op de vijf zzp’ers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de bouw, waar het risico op een bedrijfsongeval relatief groot is, is de verzekering het populairst: ruim eenderde heeft er een. Maar zelfs in de bouw is het dus een minderheid van de werknemers. Ook hier noemen de zzp’ers vooral de hoogte van de premies als reden om zich niet te verzekeren. Van Mulligen: „Ik kan me ook voorstellen dat de premies in de bouw een stuk hoger liggen, omdat de risico’s hoog zijn.”

De mensen zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben het niet per se slecht geregeld, zegt Frank Alfrink, directeur van belangenorganisatie ZZP Nederland. „We krijgen veel mensen aan de telefoon die vragen of ze zo’n verzekering moeten nemen. Dan zeggen wij: dat ligt eraan hoe groot je probleem is als je inkomen wegvalt. Misschien heb je wel een goed verdienende partner of een grote buffer. Of arbeidsongeschiktheid komt weinig voor in je sector.”

Alfrink bevestigt dat er zzp’ers zijn die niks hebben geregeld, al zouden ze dat beter wel kunnen doen. „Wij horen vaak: ik weet dat ik pensioen moet opbouwen, maar dat ga ik later echt doen. Alleen: hoe langer je wacht, hoe minder kans je hebt om een fatsoenlijke pensioen op te bouwen.”

Alfrink ziet niks in verplichte pensioen- of arbeidsongeschiktheidsregelingen voor zelfstandigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de zzp’er zelf om daarover te beslissen. Hij heeft nog wel een andere wens voor de sociale partners en het volgende kabinet. Het zou goed zijn als mensen die vanuit loondienst zzp’er worden, bij het pensioenfonds van hun oude werkgever kunnen blijven. „Ik hoop dat dat mogelijk wordt in een nieuw pensioenstelsel.”

‘Mocht ik niet meer kunnen werken, dan hebben we het inkomen van mijn partner’ Monique Lipsch (52), beeldend kunstenaar ‘Ik ben als beeldend kunstenaar niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat is als zzp’er te duur. Daarnaast heb ik een partner die hoofdkostwinner is en wel verzekerd is. Mocht ik niet meer kunnen werken, dan hoeven we er geen boterham minder om te eten. Het is dus wel een bewuste keuze. De vraag is ook in hoeverre je je laat verzekeren. Als je arbeidsongeschikt wordt, in welke mate is dat dan? Als ik bijvoorbeeld niet meer met mijn handen kunstwerken kan maken, kan ik nog steeds zelf ontwerpen maken op de computer. Ook ben ik breed opgeleid en kan ik altijd nog in een andere tak binnen de kunstsector aan de slag. Voor mijn pensioen sparen, doe ik ook niet. Ik heb nog wel wat opgebouwd van toen ik lang geleden nog in loondienst was, maar dat is te verwaarlozen. Ook op dit vlak kunnen mijn partner en ik samen rondkomen. Wat ook meespeelt, is dat je in mijn sector niet echt met pensioen gaat. Zolang je kunt werken, werk je – je gaat het hooguit wat rustiger aan doen. Ik ken een vrouw van 90 die nog steeds aan het werk is als kunstenaar. Ik wil zelf ook door blijven werken zolang ik betaalde opdrachten heb. Mijn werk is mijn hobby. Waarom zou ik willen stoppen? Wat de financiën betreft mag ik niet klagen, maar het kan zeker beter. Maar ja, voor wie geldt dat niet. In mijn sector kunnen alleen de hele grote namen zonder bijverdiensten leven van hun werk. Die zijn op één hand te tellen.”

‘Ik spaar voor als ik ziek mocht worden. En gebeurt dat niet, dan is het geld voor mij’ Linda Broeder (32), fulltime vertaalster ‘De meeste voorzieningen waarmee ik mij kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid zijn ontzettend duur. Al het geld dat je daarin stopt, ben je hoe dan ook kwijt. Terwijl je niet weet of je zo’n verzekering ooit gaat gebruiken. In plaats daarvan heb ik een buffer van spaargeld apart gezet voor het geval mij iets zou overkomen. Mocht ik ooit gaan stoppen als zzp’er, dan heb ik dat geld gewoon op mijn rekening staan en kan ik daar iets anders mee doen. Dat gaat met een verzekering niet. Voor mijn oudedagvoorziening heb ik wel een pensioenspaarrekening. Ik kijk ieder jaar wat de fiscus opgeeft als jaarruimte die ik belastingvrij mag sparen. Dat bedrag leg ik dan in. Ik vind het fijn om die zaken zelf te regelen. Het werk dat ik doe wordt alleen door zzp’ers gedaan. Dus toen ik besloot dat ik het liefste wilde vertalen, heb ik in zekere zin bewust voor het bestaan als zelfstandige gekozen. En ik moet zeggen dat het goed bevalt. Ik heb ontzettend veel vrijheid, kan zelf mijn werktijden bepalen en heb geen baas die over mijn schouder meekijkt als ik bezig ben. Wat de financiën betreft: de tarieven liggen vrij laag en die krijg je ook niet zo makkelijk omhoog. Als ik naar andere vertalers kijk, zit ik qua inkomsten rond het gemiddelde. Het is geen vetpot, maar ik kan er een fatsoenlijke boterham mee verdienen. Ik overweeg dan ook geenszins om te stoppen.”