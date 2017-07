Opeens is Donald Trump jr. de grootste zorg voor de president

Donald Trump jr. is de grootste zorg geworden van president Donald Trump. Voor de derde keer deze week is Don jr., zoals hij wordt genoemd, in de problemen gekomen over zijn contact met een Russische advocaat, vorig jaar juni. The New York Times onthulde maandag dat de oudste zoon van de Amerikaanse president vooraf per e-mail op de hoogte was gebracht van de intenties van de jurist. Zij wilde de Trump-campagne voeden met informatie van de Russische regering, meldde ze volgens de krant in de e-mail.

Deze onthulling is op twee manieren buitengewoon gevaarlijk voor Donald Trump. Voor het eerst is onthuld dat er bewust contact is geweest tussen het campagneteam van Trump en een vertegenwoordiger van de Russische regering. Daarnaast is er een ander probleem ontstaan: er wordt uit de intieme kring van Trumps getrouwen gelekt naar de pers. De e-mail aan Trump jr. is bevestigd door drie bronnen. Onduidelijk is wie dat zijn, maar zorgelijk voor de president is dat drie getrouwen zijn zoon laten vallen.

De verdediging van Trump jr. is keer op keer onderuitgehaald. Lange tijd ontkende hij ieder contact met Russische functionarissen te hebben gehad, ondanks dat inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland met hacks de verkiezingen in de herfst van 2016 probeerde te beïnvloeden in het voordeel van Trump. Volgens de belangrijkste diensten is onder meer de server van de Democratische Partij gehackt.

Adopties

Eerder deze week bleek dat Don jr., toenmalig campagnemanager Paul Manafort en Trumps schoonzoon Jared Kushner de Russische advocaat Natalia Veselnitskaja hadden ontmoet in Trump Tower. Die ontmoeting ging over adopties, meldde Don jr. hierop.

Hij moest die verklaring intrekken toen The New York Times onthulde dat er wel degelijk over Trumps tegenstander Hillary Clinton was gesproken. Don jr. zei hierop dat Veselnitskaja niets van belang te melden had, en dat er verder over sancties tegen Rusland was gesproken.

De laatste onthulling verwerpt de mogelijkheid dat hij geen idee had wat de advocaat van hem wilde. Hij kreeg volgens The New York Times vooraf een e-mail waarin stond dat de Russische regering zijn vader wilde helpen en compromitterende informatie over Clinton had.

De e-mail was gestuurd door Rob Goldstone, een Britse publicist die de ontmoeting regelde. Goldstone heeft zowel banden met de familie Trump als met de rijke Russische familie Agalarov. Beide families hebben in het verleden vaker samengewerkt, bijvoorbeeld bij de Miss Universe-verkiezing van 2013 in Moskou.

In zijn meest recente verklaring laat de advocaat van Trump jr. weten dat er inderdaad vooraf een e-mail is gestuurd. De zoon van de president wist dat zijn gesprekspartner iets over Clinton wilde vertellen. Maar: „De ontmoeting, die twintig tot dertig minuten duurde, leverde niets op. Het komt erop neer dat Don jr. niets verkeerd heeft gedaan.” Donald Trump sr. was volgens de verklaring niet op de hoogte.

Trump zwijgt op Twitter

De Amerikaanse president heeft nog niet op de controverse gereageerd. Op Twitter verdedigde hij maandag het feit dat zijn dochter Ivanka even zijn plaats had ingenomen bij de G20-top in Hamburg. Maar over de onthullingen rond zijn oudste zoon zweeg hij.

Donald Trump jr. (39) staat bekend als het meest uitgesproken kind van de Amerikaanse president. Hij bemoeit zich officieel niet met politiek. Samen met zijn jongere broer Eric leidt hij het imperium van zijn vader, The Trump Organization, vanuit Trump Tower in New York, de plek waar hij opgroeide. Tijdens de presidentsverkiezingen, toen het gesprek in Trump Tower plaatsvond, speelde hij een belangrijke adviserende rol.

Terwijl Eric Trump de publiciteit mijdt, zoekt Don jr. die juist op. Hij spreekt graag in het openbaar. En hij valt politieke tegenstanders van zijn vader en de Amerikaanse pers aan op Twitter, in een stijl die aan zijn vader doet denken. Vorige week plaatste hij een videomontage op Twitter waarop zijn vader een gevechtsvliegtuig met het CNN-logo neerschoot.

Donald Trump jr. zegt dat hij mee wil werken aan de onderzoeken die op dit moment lopen naar mogelijke Russische inmenging in de verkiezingen.