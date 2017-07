Oost en West zijn het eens over nieuwe leider OVSE

Na maanden lijkt de leiderschapscrisis die de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE) verlamde te zijn opgelost. De 57 leden van de organisatie, belast met veiligheid in Europa en bekend van waarnemersmissies bij verkiezingen, konden het maar niet eens worden over de invulling van de vier belangrijkste functies, waaronder de functie van secretaris-generaal.

Dinsdag gingen de leden in principe akkoord met een voorstel van Oostenrijk, dat nu het roulerend voorzitterschap vervult. De Zwitserse diplomaat Thomas Greminger wordt voorgedragen als nieuwe secretaris-generaal, opvolger van de Italiaan Lamberto Zannier, wiens mandaat op 1 juli is verlopen. Ook voor de drie andere functies worden kandidaten voorgedragen.

„We kampen met een enorm vertrouwensverlies in de OVSE”, zei de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz. „We hebben voor alles behoefte aan leiderschap. Dit was de grootste uitdaging van de afgelopen maanden, ik mag wel zeggen jaren.”

De organisatie wordt sinds de Russische annexatie van de Krim en Russische inmenging in Oekraïne in 2014 gegijzeld door de spanningen tussen Oost en West. „Rusland voelt zich bedreigd door de NAVO, de Baltische staten voelen zich bedreigd door Rusland, de bewapening aan beide kanten stijgt. Er is geen de-escalatie, er is nauwelijks dialoog”, zei Zannier in juni tegen NRC.

De voordracht van Oostenrijk moet nog formeel goedgekeurd worden.