Ook mannenbolwerk VI omarmt vrouwenvoetbal

Het is een noviteit voor Voetbal International (VI). Niet eerder sierden voetbalsters de cover van het meer dan vijftig jaar oude voetbaltijdschrift. Tot deze week. Het gaat om de Oranje-internationals Vivianne Miedema, Jill Roord, Shanice van de Sanden en Jackie Groenen.

Aanleiding is het Europees Kampioenschap voor vrouwen dat in Nederland wordt gehouden en dit weekend van start gaat. Er zijn wel eerder vrouwen op de cover van VI verschenen, zo vertelt VI-hoofdredacteur Christiaan Reusink in een telefonische reactie, maar dat waren vriendinnen van voetballers of een “mooie schone Braziliaanse”.

Wisselende reacties op coverkeuze

De coverkeuze leidde op de redactie van VI tot wisselende reacties, aldus Reusink.

“Toen ik onze voorpagina aankondigde was niet iedereen enthousiast. Het ging vooral over de vraag hoe serieus we het vrouwenvoetbal moeten nemen en hoe je het niveau moet inschatten. Moeten we dan ook over amateurs schrijven? Maar je moet het niet vergelijken met mannenvoetbal of amateurs. Het is een tak van sport die door steeds meer meisjes en vrouwen wordt beoefend. En het nieuwscriterium is helder: ze spelen nu op een EK in Nederland.”

Na de aankondiging op Twitter werd het voetbalblad gelijk neergesabeld.

Reusink volgde met verbazing de reacties die binnenkwamen. “Het is interessant om te zien wat het vrouwenvoetbal oproept. De voetbalwereld is behoorlijk conservatief, maar je ziet dat het wel aan het veranderen is. Op Twitter komen ook reacties binnen met de strekking: ‘kom op, het is 2017’.”

In een column die Reusink dinsdagochtend publiceerde licht hij zijn keuze verder toe. Het is een teken van emancipatie, aldus de hoofdredacteur van VI. Hij heeft ook twee verslaggeefsters aangetrokken die op hoog niveau hebben gevoetbald. Ze kijken toch anders, aldus Reusink, “zonder vooroordelen.”

Lees ook het profiel van Mandy van den Berg, aanvoerder van het Nederlands Elftal: Op-en-top prof tijdens, voor en na de wedstrijd

‘KNVB moet vrouwenvoetbal serieuzer nemen’

Daphne Koster, recordinternational met 139 interlands en boegbeeld van het vrouwenvoetbal, waardeert de keuze van VI. Tegelijkertijd vindt ze het absurd dat er zoveel ophef over is. “Het zou normaal moeten zijn. Of er nou een man of een vrouw op de cover staat. Het gaat om voetbal”. Volgens Koster is het van belang dat journalisten ophouden met de vergelijkingen met het mannenvoetbal.

“Wanneer je over vrouwenvoetbal schrijft of commentaar geeft dan moet je de kwaliteiten van de speler kennen. Je moet weten of ze haar niveau haalt en daarvoor moet je langer het voetbal volgen. Ook om iets te kunnen zeggen over het verschil tussen de voetballanden. Daar gaat het vaak mis.”

Wellicht helpt het om niet langer de term ‘vrouwenvoetbal’ te gebruiken, zo suggereert Koster. Het wordt volgens haar vaak weggezet als een soort “slap aftreksel van het mannenvoetbal”. Toen ze dit liet weten aan Jan Dirk van der Zee, directeur van het amateurvoetbal bij de KNVB, wijdde hij er een column aan.

Maar ondanks de mooie woorden van de voetbalbond is er in de praktijk nog weinig veranderd. Vrouwen tellen nog niet volwaardig mee, zo merkt Koster. Zo is oud-international Pierre van Hooijdonk aangesteld als ambassadeur voor het EK van vrouwen.