OM eist 3 maanden tegen huisbaas dode student

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen een huisbaas naar aanleiding van een dodelijke brand in Leeuwarden in 2013. Daarbij kwam de 24-jarige student Idsart Otte om het leven.

De 64-jarige Wyb F., een bekend gemeenteraadslid, wordt dood door schuld verweten. Zijn pand voldeed niet aan de minimale eisen voor brandveiligheid. Volgens het OM kan het ontbreken van brand- en rookwerende wanden toegerekend worden aan de verdachte. Dit heeft een “niet te onderschatten rol gespeeld bij de branduitbreiding en rookverspreiding, en daarmee het overlijden van het slachtoffer”. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

De brand ontstond in een kledingwinkel in het centrum van de stad en breidde zich vervolgens uit naar meerdere panden. Otte kon zijn appartement niet op tijd ontvluchten en stikte door de rookontwikkeling.

Aanvullend onderzoek

Na de brand besloot het OM in eerste instantie niet te kijken of pandeigenaren of toezichthouders medeverantwoordelijk waren voor de dood van de student. De ouders van Otte dienden vervolgens een klacht in bij het gerechtshof. De verhuurder van het pand moest volgens hen strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden. Het hof stelde hen in het gelijk.

Na uitspraak van het hof deed de Inspectie voor Veiligheid en Justitie aanvullend onderzoek. Toen bleek dat het pand waar Otte woonde niet voldeed aan de nodige richtlijnen van brandveiligheid.

“Het OM kwalificeert het nalatig handelen van verdachte dan ook als strafwaardig en is van mening dat bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld.”

Volgens de Leeuwarder Courant kijkt de gemeente sinds het incident strikter naar studentenwoningen. Bij een andere brand in de stad vorige maand kwam ook een 22-jarige student om het leven.