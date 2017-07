Honderden miljoenen voor pand EU-agentschap

De regering wil voor honderden miljoenen euro’s een nieuw pand neerzetten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Dat heeft demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) dinsdag in Brussel bekendgemaakt. Schippers presenteerde het nieuwbouwplan als onderdeel van haar poging het agentschap naar Nederland te lokken.

Het EMA is momenteel nog gevestigd in Londen. De EU-organisatie moet verhuizen als Groot-Brittannië zoals gepland halverwege 2019 uit de Unie stapt. Twintig lidstaten dingen mee naar huisvesting van het EMA, dat onder meer bepaalt welke medicijnen worden toegelaten op de markt in de EU.

Schippers onthulde dinsdag in Brussel de details van het Nederlandse bid. Zij deed dat samen met ex-vicepremier Wouter Bos. De huidige bestuursvoorzitter van het VUMC is de ambassadeur van het project. Hij gaat door Europa reizen om steun te verwerven voor het bid. Op 20 november besluiten de EU-lidstaten naar welk land het Geneesmiddelenbureau gaat verkassen.

Huurprijs gekoppeld

Het nieuwe, negentien verdiepingen tellende kantoorgebouw moet verrijzen aan de Amsterdamse Zuidas. Tijdens de presentatie zeiden Schippers en Bos dat het pand 250 tot 300 miljoen euro moet gaan kosten.

Het Vivaldi-gebouw, dat het EMA moet gaan huisvesten. Afbeelding The Dutch Bid for EMA

Navraag bij het ministerie van Volksgezondheid leert dat dit bedrag een schatting is, gebaseerd op de gebruikelijke grootte van dergelijke gebouwen. Het is goed denkbaar dat de uiteindelijke bouwsom hoger of lager uitvalt. Voor een financiële strop hoeft de belastingbetaler niet te vrezen, zegt een woordvoerder, want de huur die het EMA gaat betalen is gekoppeld aan de prijs van het pand.

Het ontwerp van het pand, dat het Vivaldi-gebouw moet gaan heten, is al klaar. Het ministerie zegt dat de ambtelijke procedures die nodig zijn voor de bouw mag beginnen, ook al zijn doorlopen. Welke aannemer de bouw voor zijn rekening mag gaan nemen, is nog niet bekend. Een eventueel aanbestedingsproces begint pas als zeker is dat het EMA naar Nederland komt.

Oplevering april 2019

Het is de bedoeling dat het EMA-gebouw uiteindelijk binnen anderhalf jaar wordt neergezet. Zeker is dat het pand nog niet helemaal klaar is in april 2019, als de verhuizing van het agentschap moet plaatsvinden. Een deel van de negenhonderd werknemers van het EMA zal daardoor tijdelijk in andere kantoorgebouwen moeten werken.

Schippers zei dinsdag ook dat Nederland 10 miljoen euro extra gaat uittrekken voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse evenknie van het EMA. Met dat geld moet het CBG meer capaciteit krijgen om het EMA na een verhuizing te ondersteunen.

Minister Schippers maakte samen met collega Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken in januari bekend dat Nederland het EMA graag wil hebben. “Het EMA is een cruciale organisatie voor de beoordeling en toelating van innovatieve en vaak levensreddende geneesmiddelen. Dat proces mag door Brexit niet verstoord raken”, zei Schippers toen.