Kittel oppermachtig naar vierde etappezege

Met groots machtsvertoon heeft de Duitse wielrenner Marcel Kittel dinsdag zijn vierde etappe in deze Tour de France gewonnen. In Bergerac kwam de coureur van Quick Step met een fietslengte voorsprong als eerste over de finish. John Degenkolb (tweede) en Dylan Groenewegen (derde) waren in de massasprint kansloos. Dankzij zijn overwinning heeft Kittel de groene trui nog steviger om de schouders.

Le Top 1⃣0⃣ de l'étape 1⃣0⃣ ! / Here is the Top 1⃣0⃣ of this stage 1⃣0⃣ ! #TDF2017 pic.twitter.com/mpJLJqj8Io — Le Tour de France (@LeTour) 11 juli 2017

Geletruidrager Chris Froome zag zijn leidende positie in het algemeen klassement niet in gevaar komen. Hij leidt de Tour nog altijd, met 18 seconden voorsprong op de Italiaan Fabio Aru en 51 seconden op de Fransman Romain Bardet. Op de 27ste plaats is Bauke Mollema de beste Nederlander. Hij ligt 22 minuten en 55 seconden achter op Froome.

Groot contrast

Wie in de eerste Tourweek één van de vlakke etappes heeft gezien, kon het koersverloop dinsdag moeiteloos uittekenen. Opnieuw kozen in het begin een paar avonturiers de aanval - dit keer de Fransen Yoann Offredo (Wanty) en Elie Gesbert (Fortuneo). Opnieuw kregen de vluchters een paar minuten voorsprong. En opnieuw hengelden de sprintersploegen hen een paar kilometer voor de aankomst weer binnen, precies zoals het vorige week alle ontsnappingen verging.

Het contract tussen de voorspelbare sprintersrit van dinsdag en de zware bergretappe van zondag kon haast niet groter zijn. Die rit liep uit op een slagveld vol valpartijen. Liefst twaalf coureurs, waaronder grote namen als Porte, Gesink en Majka, verschenen dinsdag niet meer aan de start. Sommigen wegens verwondingen, anderen doordat ze ruim buiten de tijdslimiet waren binnengekomen.

Bij die laatste groep hoorde ook de Franse sprinter Arnaud Démare, winnaar van de vierde etappe naar Vittel. Hij was in een Tour die het sinds een week moet stellen zonder sprintkanonnen Peter Sagan en Mark Cavendish, de grootste concurrent van Marcel Kittel in de strijd om de groene trui. Na het wegvallen van Démare begon de Duitser dinsdag met een enorme voorsprong in het puntenklassement aan de tiende etappe, over 178 kilometer van Périgueux naar Bergerac. Onderweg vergrootte Kittel bij een tussensprint nog maar eens zijn voorsprong op de nieuwe nummer twee, Michael Matthews.