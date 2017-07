Afgelopen week heb ik rond gelopen met een gezwollen vuurrood oog. Zowel zakelijk als privé werd ik de hele dag geconfronteerd met de uitroep: „Wat heb je met je óóg?!” Omdat ik daar na een paar dagen wel antwoord op wilde, ging ik naar het inloopspreekuur van mijn huisarts. Toen ik de spreekkamer binnenkwam riep mijn zeer betrokken en empathische huisarts uit: „Wat heb je met je óóg?!”

