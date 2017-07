IS-leider al-Baghdadi opnieuw doodverklaard

Na Rusland en Iran heeft ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten Abu Bakr al-Baghdadi doodverklaard. Het in Londen gevestigde observatorium zegt dinsdag “bevestigde informatie” te hebben dat de hoogste leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS) niet meer leeft.

Het is nog niet zeker of de IS-leider ook daadwerkelijk dood is. Het Russische ministerie van Defensie zei al in juni al-Baghadi mogelijk te hebben gedood bij een luchtaanval in de buurt van de Syrische stad Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat. Andere landen, waaronder de Verenigde Staten, konden dat toen niet bevestigen. Eind vorige maand zei Iran ook zeker te weten dat al-Baghdadi niet meer leeft.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt nu dat zijn dood bevestigd is door andere IS-leiders in Syrië. Alleen is niet duidelijk wanneer al-Baghdadi dan zou zijn omgekomen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten opereert vanuit Groot-Brittannië en brengt mensenrechtenschendingen in Syrië in kaart door een beroep te doen op lokale activisten.

Volgens Reuters hebben Iraakse en Koerdische vertegenwoordigers de dood van de IS-leider nog niet bevestigd. Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. De Amerikaanse generaal Stephen Townsend, commandant van de internationale coalitie tegen IS, zei dinsdag als reactie op het nieuws:

“Ik kan niet zeggen waar hij is noch bevestigen of hij leeft of dood is. Laat mij wel zeggen dat ik vurig hoop dat het laatste het geval is.”

Mosul

Het nieuws dat al-Baghdadi dood zou zijn komt enkele dagen na de herovering van Mosul door het Iraakse leger. In die stad verraste de IS-leider drie jaar geleden de wereld door vanuit de bekende Al Nuri-moskee het kalifaat uit te roepen.

Al-Baghdadi werd in 1971 geboren als Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri. Hij groeide op in Samarra, ten noorden van Baghdad, en kwam uit een familie met meerdere salafistische predikers. Na zijn studie islamistische wetgeving in Bagdad vernoemde hij zichzelf naar de Iraakse hoofdstad. Al-Baghdadi sloot zich in 2003 aan bij jihadistische militanten die streden tegen de VS.

Sinds het uitroepen van het kalifaat heeft al-Baghdadi zich weinig in het openbaar laten zien, waarschijnlijk om minder risico te lopen doelwit te worden van bombardementen. Hij werd daarom ook omgedoopt tot de ‘onzichtbare sjeik’.