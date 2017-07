IOC gaat Spelen 2024 en 2028 in één keer toewijzen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is akkoord gegaan met het voorstel de Olympische Spelen van 2024 en 2028 tegelijkertijd toe te wijzen. De leden van het IOC hebben daar dinsdag mee ingestemd. Dat meldt persbureau Reuters.

De enige twee kandidaten voor de Zomerspelen van 2024, Parijs en Los Angeles, zijn volgens het IOC zo goed dat ze de Spelen allebei een keer mogen organiseren. Op de ledenvergadering in de Peruaanse stad Lima gaat het IOC daarom niet alleen zoals gepland de gastheer voor de Spelen van 2024 aanwijzen, maar direct ook die voor de Spelen van 2028.

Los Angeles en Parijs moeten het nog wel met elkaar eens worden over de verdeling. Eén van de steden moet bereid zijn te wachten tot 2028. Mocht het de steden niet lukken eruit te komen, dan wordt op de vergadering in Lima alsnog alleen gestemd over de toewijzing van de Spelen van 2024.