‘Ik vroeg die soldaten, wat doen jullie?’

Turkse vlaggen zwaaien door de zaal als het hoofd van president Erdogan wordt getoond op het grote beeldscherm. In het Apeldoornse theater Orpheus herdenken zo’n driehonderd Turkse Nederlanders dinsdagavond de mislukte staatsgreep van een jaar geleden.

Naar de bijeenkomst werd gespannen uitgekeken. De Turkse vicepremier Tugrul Türkes zou er spreken, maar werd vorige week door Nederland geweigerd vanwege de slechte betrekkingen met Turkije. In maart leidde het weigeren van een Turkse minister nog tot ernstige rellen in Rotterdam. Maar de herdenking in Apeldoorn verloopt rustig. Er zijn islamitische liederen, gedichten, muziek en vooral veel toespraken met applaus.

Met blote handen vechten

Voor de zaal staan grote fotoborden opgesteld met daarop Turken die in verzet komen tegen de coupplegers. „Kijk dan! Met blote handen vechten zij tegen tanks en wapens. Voor díe mensen zijn wij hier”, zegt vijftiger Mehmet die in zijn blauwe overhemd op de bijeenkomst is afgekomen.

De fotoborden waren deze middag in bussen uit Duitsland aangekomen van de vorige herdenking en gaan na de bijeenkomst meteen door naar Brussel, waar morgen óók weer een herdenking is. De UETD, de lobbyorganisatie van de Turkse AK-Partij van Erdogan, organiseert deze week door heel Europa herdenkingen voor de Turkse diaspora.

„Opdat wij nooit zullen vergeten wat er is gebeurd”, zegt Hüseyin Eren Yildizer van het Turkse ministerie van Jeugd en Sport. Hij staat aan een koffietafel met de Turkse Rukiye Dag (37). Zij verloor tijdens de couppoging haar man en vertelt haar getuigenis tijdens deze Europese bijeenkomsten. „Dit is zijn telefoon.” Ze laat de schermafbeelding zien waar haar man lachend op staat met hun dochter. Ze stonden vorig jaar samen vlakbij de woning van Erdogan, toen het leger de woning onder controle nam. „Ik vroeg aan die soldaten: wat doen jullie hier? Ga terug naar jullie basis, Allahu Akbar!” Kort erna vloog een helikopter over die het vuur opende op de demonstranten. Dag zocht haar man. „Ik zag iemand liggen zonder hoofd. Daarna herkende ik zijn sokken, zijn schoenen, zijn ondergoed. Toen besefte ik: dit is míjn man.” Ze wil haar verhaal vertellen „zodat mensen weten wat er écht is gebeurd. Mijn man is een van de 250 dodelijke slachtoffers. Ik hoop dat mensen ervan leren, zodat dit nooit meer zal gebeuren.”

Stilstaan bij wat er is gebeurd

„Respect voor de slachtoffers” is waarom Dembaba (25) uit Apeldoorn met zijn twee vrienden Cenk Tosun en Emre Mor de herdenking bijwoont. „De couppoging heeft veel losgemaakt. Dit is voor ons een moment om stil te staan bij wat er is gebeurd.” „Net als jullie een Tweede Wereldoorlog-herdenking hebben”, zegt Tosun.

„Nederland onderschat wat het voor Turkije zou betekenen als de coup was geslaagd”, zegt Mor. „Het leger zou het land hebben overgenomen. Niemand mag meer naar buiten. Alles staat stil. Vraag dat maar aan de ouderen die de vorige coup in Turkije hebben meegemaakt.”

De drie vrienden vinden dat Nederland de gevoelens van Turkse Nederlanders over de coup bagatelliseert. Dembaba leest op Nu.nl reacties van mensen die het jammer vinden dat de coup niet is geslaagd. Mor ziet de media Erdogan afschilderen als een dictator. „Ze overdrijven.” En Tosun wijst erop dat de Nederlandse politici het afkeurden dat tijdens het Turkse referendum campagne werd gevoerd door het ‘Nee’-kamp, maar dat het ‘Ja’-kamp dit wel mocht. „Dat is toch een dubbele maat?”

Waarom deze Turks-Nederlandse vrienden zo betrokken zijn bij gebeurtenissen in hun land van herkomst? „Dat valt wel mee”, vindt Dembaba. „Nederland is een hartstikke mooi land. Maar in Turkije woont je familie. Dat blijft je vaderland.”