Voor haar project Animalia Amsterdam fotografeerde Isabella Rozendaal in opdracht van het Stadsarchief meer dan honderd Amsterdamse huisdieren. Hoewel Amsterdam vele duizenden dieren telt, zijn ze in de stadsgeschiedenis praktisch onzichtbaar. Deze bonte verzameling honden, katten, vogels, paarden, minivarkens, reuzenslakken en andere exoten wordt vanaf donderdag getoond in het Stadsarchief, in de vorm van een expositie en een fotoboek