Hof: 12-jarige David mag chemo blijven weigeren

De 12-jarige David uit Noord-Holland, die eerder een chemokuur mocht weigeren van de kortgedingrechter, hoeft niet alsnog een chemokuur te ondergaan. Dat heeft het Gerechtshof Amsterdam dinsdagochtend in hoger beroep besloten.

De uitzonderlijke rechtszaak rond David kreeg in mei veel media-aandacht. De jongen met gescheiden ouders is eind vorig jaar succesvol geopereerd aan een hersentumor. Zonder vervolgbehandeling met chemo zouden zijn overlevingskansen destijds fifty fifty zijn, met behandeling 25 tot 30 procent hoger. Alleen weigerde David in februari de geplande chemokuur, vanwege de risico’s van de bijwerkingen. Door de tumor, een medulloblastoom achter de kleine hersenen, is hij slechtziend geraakt. David vreest onder meer verder verlies van zijn zicht en tast.

Zijn vader had een kort geding aangespannen om Davids gezinsvoogd, de Stichting Jeugd en Gezinsbeschermers, te dwingen om ‘vervangende toestemming’ voor de kuur te vragen. De voorzieningenrechter wees deze eis af, omdat David volgens een psychiatrisch onderzoek “100 procent wilsbekwaam” zou zijn. Omdat de brugklasser zijn eigen belangen op “redelijke” wijze kan overzien, was zijn grondwettelijke recht op zelfbeschikking over zijn lichaam doorslaggevend. David en zijn moeder, bij wie hij woont, vertrouwen op een natuurlijke behandeling met natriumbicarbonaat.

Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelt nu dat de vader te weinig heeft aangevoerd om de bevindingen van de kinderpsychiater in twijfel te trekken. De rechter ziet onvoldoende aanleiding om het oordeel over de wilsbekwaamheid in twijfel te trekken. Het Hof oordeelt verder dat de voogd, de Stichting Jeugd en Gezinsbeschermers, “nodeloos” voor de rechter is gedaagd. De vader had ook een spoedverzoek bij de kinderrechter kunnen indienen, zegt het Hof.