Hersenscan Nouri vertoont geen afwijkingen

Het lijkt er vooralsnog op dat Ajax-speler Abdelhak Nouri geen hersenschade heeft overgehouden aan de hartritmestoornissen die hem afgelopen zaterdag troffen tijdens een oefenduel. Een CT-scan “liet geen afwijkingen zien”, meldt Ajax dinsdagavond. De uitkomst van andere neurologische onderzoeken was ook positief.

Volgens Ajax is het daarmee nog niet definitief zeker dat Nouri volledig zal herstellen. “Het is de bedoeling van de artsen om Nouri het komende etmaal geleidelijk te laten ontwaken waarna de hersenfuncties verder en beter kunnen worden onderzocht”, schrijft de Amsterdamse club.

De twintigjarige Nouri werd zaterdag onwel tijdens een oefenduel tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal. Hij kreeg last van hartritmestoornissen en zakte in elkaar. Nouri moest ter plekke worden gereanimeerd en werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij op dit moment nog steeds in slaap gehouden.

Zondag maakte Ajax bekend dat Nouri niet meer in levensgevaar verkeert. Een dag later kwam naar buiten dat het hart van de speler niet blijvend beschadigd is geraakt. “Uit de laatste onderzoeken blijkt dat Appie’s hart normaal (zelfstandig) functioneert en tevens onbeschadigd is”, zei Ajax toen.

Nouri gold bij Ajax als toptalent. Afgelopen seizoen speelde hij vooral bij Jong Ajax in de Jupiler League. Hij werd uitgeroepen tot de beste speler in die competitie. Daarnaast kwam Nouri negen keer in actie bij het eerste elftal van Ajax in de Eredivisie. De middenvelder speelde ook één wedstrijd voor Jong Oranje.