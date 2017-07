Controleurs op zoek naar ‘Oost-Europeaan in wit shirt’

Metrohalte Beurs in het centrum van Rotterdam. Het is dinsdagmiddag tegen half twee als RET-controleur Michel van der Zeeuw een melding krijgt op zijn portofoon. „Bedelaar. Oost-Europees”, zegt een mannenstem. „Waar is ’ie?” vraagt Van der Zeeuw. „Bij Capelse Brug. Hij draagt een wit shirt”.

Snel beent Van der Zeeuw met twee collega’s naar metrolijn A. „We hebben een heel beperkt signalement”, zegt RET’er Simon Stehouwer. „Maar de melding komt van een metrobestuurder, dat is voldoende.” De man is ook vastgelegd op camera’s.

Reisverbod

Sinds maandag hangt bedelaars in het Rotterdamse openbaar vervoer een reisverbod boven het hoofd. Zo wil ov-bedrijf RET de toenemende overlast van bedelaars tegengaan. In de eerste helft van 2016 werden 33 bedelaars gemeld, in de eerste zes maanden van dit jaar 157, aldus RET-woordvoerder Diana van Stijn.

Opsporingsambtenaren van de RET zijn op zoek naar bedelaars in de metro rond Rotterdam.

Met name ’s zomers is de overlast in de metro groot, vooral van Bulgaren en Roemenen die met zielige briefjes en foto’s geld vragen ‘voor hun kinderen’ of ‘om eten te kopen’, zegt de RET. Ze kunnen agressief en intimiderend zijn, zeker als geen geld wordt gegeven. De bedelaars zijn in groepen georganiseerd en doen vaak ook aan zakkenrollen, aldus het ov-bedrijf. Terwijl de een bedelt, kijken anderen waar portemonnees zijn opgeborgen.

Stehouwer zegt „blij” te zijn met het reisverbod. „We konden de bedelaars tot nu toe alleen staande houden, een proces-verbaal en een boete geven en uit de metro zetten. Maar ze stapten aan de andere kant weer in en dan begon alles van voren af aan. Ze lachten je gewoon uit. Doei!”

Met de nieuwe aanpak kunnen overlastgevers veel makkelijker worden aangepakt, zegt de RET. Eerst krijgt de bedelaar een proces-verbaal en een waarschuwing, bij de tweede overtreding een reisverbod van drie weken. De derde keer volgt aanhouding door de politie en een dagvaarding. De hoop is dat het afschrikt.

Nergens te bekennen

Als de metro halte Kralingse Zoom binnenrolt, turen de drie RET-controleurs over het perron. De Oost-Europeaan in het witte shirt is nergens te bekennen, ook niet een paar haltes verder bij Alexander. „Je weet het niet, hè”, zegt Stehouwer. „Hij kan in een andere metro zijn gestapt.”

De drie RET’ers keren terug naar halte Kralingse Zoom en keuvelen wat. Als er een metro binnenrijdt staakt het gesprek. „Ja!” roept Stehouwer plotseling, en de drie stuiven op het rijtuig af. Ze nemen ieder een deur. Dan, door de middelste deur, komt een kleine getinte man naar buiten. Onder zijn blauwe jack draagt hij een wit t-shirt waarop CAL staat. In zijn linkerhand heeft hij een smartphone. Hij lacht met een mengeling van gelatenheid en spot, als de RET’ers hem staande houden.

„Bulgaria? Romania?”, vraagt Stehouwer. Terwijl de RET’ers zijn legitimatie controleren, scrollt de man op Facebook op zijn smartphone.

„Born in Bucharest?” vraagt Stehouwer. „Yes”, klinkt het, in 1997. Een adres zegt hij niet te hebben. „Why did you ask for money?” wil Stehouwer weten. Om een metrokaartje te kopen, maakt de Roemeen duidelijk.

Audiobestand in Roemeens

Hij krijgt een papiertje in het Roemeens. „Waarschuwing: Stop met bedelen, dit is verboden”, staat erboven. Daaronder de dreiging met een reisverbod en aanhouding. Van der Zeeuw laat hem de tekst ook nog eens in het Roemeens horen via een speciaal audiobestand op zijn smartphone. Dan begeleiden de drie de bedelaar door de ov-poortjes naar buiten.

Stehouwer had gezien hoe de Roemeen briefjes uitdeelde aan passagiers, vertelt hij na afloop. „Dit is de primeur”, zegt hij tevreden. „Dit is de eerste officiële waarschuwing die we hebben gegeven sinds de invoering van het reisverbod maandag.”

De Roemeen liet weten terug te zullen komen. „Hij kent de nieuwe situatie nog niet”, zegt RET’er Mustafa Tuzen. „Dat reisverbod krijgt hij zeker.”