Duizenden politietips uit buitenland genegeerd

Het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) kampt met een groot personeelstekort en rammelende ict-systemen, meldt het Algemeen Dagblad (AD) op basis van vertrouwelijke documenten. Daardoor zou de afdeling ruim 3.900 rechtshulpverzoeken en 5.800 signaleringen van vermiste personen achterlopen. Het AD schrijft dat medewerkers vrezen dat Nederland cruciale terreurtips misloopt.

De politiedienst die geheime internationale opsporingsinformatie verwerkt, nu met 150 man personeel, komt “ruim 100 mensen” tekort. Door de onderbezetting moet het LIRC noodgedwongen internationale tips en verzoeken links laten liggen.

Meer werk met evenveel personeel

De afdeling werd vijf jaar geleden belast met ruim 166.000 rechtshulpverzoeken uit het buitenland. Door de toenemende terreurdreiging is het aantal gestegen tot 250.000 per jaar, schrijft het AD. Het aantal personeelsleden nam nauwelijks toe. Het LIRC zou in interne memo’s al zeven jaar om extra personeel vragen.

Een volgens het AD goed ingevoerde politiebron zegt dat de dienst wel prioriteiten stelt, maar dat niet altijd uit het eerste bericht duidelijk wordt of de informatie belangrijk is. “Dat we niet weten welke informatie we laten liggen, frustreert mensen. Zeker met de zaak-El Bakraoui in het achterhoofd”, aldus de bron.

Ibrahim El Bakraoui is een van de aanslagplegers op vliegveld Zaventem. Hij reisde vorig jaar juli van Turkije naar Schiphol gevlogen, om vervolgens door te reizen naar België. Bij de uitzetting heeft Turkije Nederland en België gewaarschuwd dat hij mogelijk gevaarlijk was. Toenmalig minister Ard van der Steur (VVD, Veiligheid en Justitie) meldde dat er “verder geen enkele inhoudelijke informatie of duiding [werd] gegeven over de achtergrond van het faciliteren van de vlucht. Er wordt [werd] ook niet gevraagd om enige actie te ondernemen”.