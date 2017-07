China verwerpt Duits verzoek om dissident Liu Xiaobo in vrijheid te laten sterven

Met een „bemoei je niet met onze zaken” heeft China het dringende verzoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en een aantal internationale organisaties om de Chinese dissident Liu Xiaobo (61) in vrijheid te laten sterven afgewezen. Liu, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, verblijft onder zware bewaking in een universitair ziekenhuis in de Noord-Chinese provincie Liaoning, waar hij palliatieve zorg krijgt.

Via de twee buitenlandse artsen die hem zondag onderzochten, maakte Liu duidelijk dat hij de laatste dagen of weken van zijn leven zou willen doorbrengen met zijn directe familie, onder wie zijn vrouw, de dichteres Liu Xia, en zijn zoon uit zijn eerste huwelijk. Liu lijdt aan leverkanker.

Volgens de Chinese kankerspecialisten is hij niet in staat te reizen, maar hun Amerikaanse en Duitse collega’s verklaarden maandag daar anders over te denken. Liu zou vervoerd kunnen worden naar Duitsland voor palliatieve zorg en radiotherapie. „Maar dan moet er wel haast gemaakt worden”, zo besloten zij hun verklaring.

Via het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wees China dinsdag het verzoek van kanselier Merkel om „een teken van humaniteit” af. Ook het Nobelcomité drong daar op aan. Het belangrijkste tegenargument is dat China „een rechtsstaat is en dat iedereen gelijk is voor de wet”. Daarnaast wordt het buitenland gewaarschuwd zich niet met binnenlandse Chinese zaken te bemoeien.

Liu, die zijn werkend leven lang gepleit heeft voor meer vrijheid voor de 1,3 miljard Chinezen en democratische hervormingen, wordt door de staat beschouwd als een misdadiger. Hij werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens het schrijven van het prodemocratische pamflet Charter 08. Dat was de vierde keer in zijn leven dat hij het gevang in ging wegens zijn denkbeelden over wat hij „vrijheid en licht” noemde. De enige vorm van clementie die China toont is dat zijn vrouw en zijn naaste familie tot hem zijn toegelaten om afscheid te nemen.