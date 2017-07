Belgische politie screent tienduizenden festivalgangers

De Belgische politie heeft alle bezoekers van het festival Tomorrowland, goed voor 400.000 tickets, gescreend. Tientallen festivalgangers zijn nu niet welkom op het dance-evenement in Boom omdat zij een risico zouden vormen voor de veiligheid.

Volgens politiewoordvoerder Peter De Waele gaat het om ongeveer 35 bezoekers: “dan hebben we het echt over mensen die bewezen hebben dat ze een gevaar vormen voor de veiligheid. Bijvoorbeeld omdat ze eerder tijdens festivals herhaaldelijk in vechtpartijen terechtkwamen.” Ook de terreurdreiging in België speelt mee in de beslissing om mensen te screenen. De politie wil niet zeggen of er ook festivalgangers vanwege terreurverdenkingen zijn geweerd.

De politie kreeg van de festivalorganisatie de namen door van de bezoekers die voor een of meerdere dagen kaartjes hebben gekocht. Deze werden gescreend door gebruik te maken van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie. Een computer maakte een eerste selectie. Vervolgens zijn individuele gevallen bekeken door agenten. De festivalgangers die niet meer welkom zijn, zijn ingelicht met een brief en krijgen hun ticket terugbetaald.

Het initiatief voor de screening lag bij de federale politie. De gemeentes Rumst en Boom stemden in met het plan. Het is voor het eerst dat er in België op deze schaal festivalgangers worden nagetrokken. Medewerkers van festivals werden wel al eerder gescreend.

Privacycommissie noemt maatregel ‘problematisch’

De Waele zegt dat de politie niet zomaar festivalgangers weert. Een strafblad alleen is niet genoeg. Het gaat om mensen bij wie er duidelijke indicaties zijn dat ze voor problemen kunnen zorgen. De Waele:

“Onze bedoeling is preventie. Net zoals normale betonblokken om het festivalterrein de beveiligen, willen we ook een soort digitale betonblokken gebruiken. We willen met moderne technologie meer investeren in veiligheid.”

De Belgische Privacycommissie heeft meerdere klachten gekregen over de screening, en noemt de aanpak in een verklaring “problematisch”. De Waele is verbaasd over de kritiek: “In andere gevallen krijgen we te horen dat we niet genoeg preventief doen. Wie is er tegen meer veiligheid?”

Tomorrowland vindt de laatste twee weekenden van juli plaats. Ongeveer de helft van de bezoekers komt uit het buitenland. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders door de politie worden geweerd.