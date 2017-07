Amerikaanse soldaat opgepakt voor steun IS

Een Amerikaanse soldaat op Hawaï is door de FBI gearresteerd op verdenking van terrorisme. De 34-jarige Ikaika Erik Kang zou trouw gezworen hebben aan Islamitische Staat (IS).

De FBI besloot na een onderzoek van een jaar over te gaan tot arrestatie. Kang zou volgens AP een drone hebben gekocht met als doel die als verkenningsvliegtuig tegen Amerikaanse troepen in te zetten. Ook zou hij filmpjes met gevechtstrainingen hebben gemaakt en geheime militaire documenten hebben gekopieerd en doorgespeeld aan personen van wie hij dacht dat ze bij IS hoorden. In werkelijkheid waren dat undercover agenten van de FBI. Geen van de documenten kwam daadwerkelijk bij de terreurgroepering terecht.

Kang verscheen maandag voor de rechtbank in Honolulu. Hij zou in een verklaring aan de FBI hebben gezegd dat hij zijn wapen wilde gebruiken om “een groep mensen te doden”. De FBI denkt dat de militair in zijn eentje opereerde. Volgens de advocaat van Kang heeft zijn cliënt last van psychische problemen die hij heeft opgedaan tijdens twee missies overzee. Kang deed sinds zijn toetreding tot het leger in 2001 twee missies in Irak en Afghanistan.

De soldaat zou in 2016 zijn geradicaliseerd. In de jaren ervoor was hij al meerdere keren in de problemen gekomen met de autoriteiten door het maken van pro-IS-opmerkingen en dreigementen tegenover collega’s.