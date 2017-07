16 doden bij crash Amerikaans legervliegtuig

In de Amerikaanse staat Mississippi is maandagavond een militair transportvliegtuig neergestort. De zestien inzittenden zijn om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP op basis van noodhulpdiensten in het gebied.

Het ongeluk met het marinevliegtuig vond plaats ongeveer 140 kilometer ten noorden van Jackson, de hoofdstad van Mississipi.

Ontploffing na de crash

Volgens lokale media was er een ontploffing aan boord van het type Lockheed C-130 Hercules voor het neerstortte. De wrakstukken liggen verspreid over een groot gebied. Op foto’s is te zien dat de crash een enorme brand veroorzaakte.

AP sprak met een boer uit de omgeving die het ongeluk zag gebeuren. Hij vertelde dat brandweerlieden het vuur probeerden te blussen, maar trokken zich terug toen er een explosie plaatsvond. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk.