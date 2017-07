Welke e-bookdienst neem je?

Er zijn in Nederland vier abonneediensten die een onbeperkt aanbod aan e-books beloven: De Bibliotheek (van de openbare bibliotheken), Bliyoo (van boekhandelketen Bruna), Kobo Plus en Bookmate. Die laatste twee zijn buitenlandse bedrijven, die de afgelopen jaren de Nederlandse markt betraden.

Aanbod

Van de selectie van 74 titels die NRC maakte biedt Kobo Plus de meeste titels aan: 23, iets meer dan 30 procent van het totaal. De Bibliotheek volgt met 17 e-books in de collectie (23 procent). De andere twee diensten blijven met elk 12 boeken behoorlijk achter.

Over deze productie Voor de inventarisatie selecteerde NRC de tien bestverkochte boeken uit 2014, 2015 en 2016 en de tien bestsellers uit de week van 13 juni 2017, voor het écht actuele aanbod. Daarnaast veelgeprezen boeken: de winnaars en genomineerden voor de recentste literatuurprijzen van ECI, Libris en NS, en alle genomineerden voor de NRC Boekenwedstrijd van 2016. Samen 74 titels, gecorrigeerd voor dubbelingen. Bekijk de volledige lijst onderaan dit stuk.



Alle diensten moeten het dus vooral hebben van hun oudere en minder populaire boeken. Met 850.000 e-books in twaalf talen zit je bij Bookmate vooral goed als je niet te veel hecht aan het Nederlands: daarvan zijn slechts ‘duizenden’ te vinden, meldt het bedrijf. Ook Kobo Plus biedt met ruim 80.000 boeken veel aan: pakweg 17.000 daarvan zijn in het Nederlands, de rest vooral Engelstalig. Bliyoo biedt zo’n 15.000 titels, maar daar zitten ook tijdschriften tussen, zoals de nichebladen Karper, Taart en Bier!. De Bibliotheek heeft vrijwel alleen Nederlandstalige boeken, maar wel veel: bijna 15.000.

Prijs

Op prijs is De Bibliotheek, grotendeels bekostigd met overheidsgeld, niet te verslaan: andere diensten kosten zo’n 10 euro per maand, bij de bibliotheek betaal je 3,50 per maand – als je een jaarabonnement afsluit. Je mag dan hooguit tien boeken per drie weken lezen, wat alleen voor echte snellezers een probleem vormt.

Gebruiksgemak

Veel digitale lezers zweren bij een e-reader, met een scherm dat rustiger is voor de ogen dan dat van een tablet of smartphone. Zij zullen vooral hun heil zoeken bij De Bibliotheek. Die werkt met alle e-readers, behalve de Kindle van Amazon omdat die een ander bestandsformaat gebruikt. Nadeel is dat je de boeken verplicht moet downloaden met het onhandige programma Adobe Digital Editions en dat sommige boeken (een paar duizend) niet beschikbaar zijn voor de e-reader. Die mogen niet gedownload worden.

Wie een e-reader met wifi van het merk Kobo bezit, op dit moment een van de populairste fabrikanten, zal blij worden van Kobo Plus: gekozen boeken worden automatisch op het apparaat gezet als verbinding met internet wordt gemaakt. Op basis van je keuzes geeft Kobo ook suggesties voor andere boeken, een handige functie.

Als je graag leest op smartphone of tablet is de keuze groter: alle diensten hebben een mobiele app. Die bieden allemaal ongeveer hetzelfde: fragmenten delen op sociale media, zoeken met Wikipedia of Google, vertalen en aantekeningen maken.

Behalve Kobo bieden alle diensten ook een versie aan voor wie graag leest op de computer of de laptop – doen mensen dat? Je kunt dan gewoon inloggen in je browser en beginnen met lezen. Deze software is duidelijk het minst ontwikkeld. Notities maken is vaak niet mogelijk (De Bibliotheek) of ze verdwijnen zo gauw je het boek hebt gesloten (Bliyoo).

Kobo Plus

●●●●●

Aantal gebruikers: 30.000 (juni 2017)

Aanbod boeken: 82.000

Prijs per maand: 10 euro

+ Grootste aanbod actuele, populaire + Nederlandstalige titels

+ Mobiele app heeft veel functies

+ Persoonlijke tips op basis van leesgedrag

- Niet te lezen via browser, alleen via app en e-reader

- Werkt alleen op e-readers van Kobo

- Samenwerking Kobo en Bol.com moeizaam. Was je al lid bij Kobo, schrijf je daar in. Gebruikte je vooral Bol.com, schrijf je dan daar in

De Bibliotheek

●●●●●

Aantal gebruikers: 314.000 (januari 2017)

Aanbod boeken: 15.000

Prijs per maand: 3,50 euro (goedkoopste jaarabonnement, alleen digitaal)

+ Werkt op veel platforms: de meeste e-readers, via app en browser

+ Goedkoop

+ Groot Nederlandstalig aanbod

+ Mobiele app heeft veel functies

- Slechts 75 procent van het aanbod is te downloaden naar e-reader

- Boeken moeten binnen drie weken gelezen worden

- Browserversie is erg basic

Bliyoo

●●●●●

Aantal gebruikers nog niet bekend

Aanbod boeken: 12.000

Prijs per maand: 10 euro

+ Groot aanbod Nederlandstalige boeken

+ Handige functies in mobiele app en browser

+ Voor een kleine meerprijs (5 euro) lees je ook honderden tijdschriften onbeperkt

- Beperkte hoeveelheid van actuele, populaire titels

- Alleen geschikt voor e-readers die apps van Android kunnen draaien

- Sommige functies ontbreken (bladwijzers maken) of werken niet goed: notities met markeerstift gaan verloren als je het boek sluit

Bookmate

●●●●●

Aantal gebruikers: in Nederland onbekend. Wereldwijd naar schatting 2,5 miljoen

Aanbod boeken: 850.000

Prijs per maand: 11 euro

+ Grote collectie, in twaalf talen

+ Uitstekende mobiele app

- Weinig Nederlandstalige boeken

- Lezen via de browser is onhandig

- Werkt alleen op e-readers die apps van Android kunnen downloaden

De 74 geselecteerde boeken: