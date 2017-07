Vliegveld Eindhoven weer open na ontruiming wegens irriterende stof

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport wordt weer hervat nadat het eerder vanmiddag korte tijd stilgelegd was. De verkeerstoren moest ontruimd worden op last van de brandweer omdat er een “irriterende stof” in de toren was. Er werd niets aangetroffen.

Personeel klaagde rond 13.00 uur over een penetrante lucht in de toren en irritatie aan de luchtwegen. De luchtverkeersleiders alarmeerden de brandweer van de vliegbasis die de hulp inschakelde van het Eindhovense brandweerkorps.

Het vliegveld leidde daarop aankomende vluchten om en liet twee andere vluchten - uit Barcelona en Faro - naar andere luchthavens uitwijken. De verkeerstoren staat op grond van Vliegbasis Eindhoven, het militaire deel van de luchthaven die de thuisbasis is van alle transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht.

Na controle door de brandweer keerde het personeel terug naar de de verkeerstoren. Bij de onderhoudswerkzaamheden in de toren is waarschijnlijk een vreemde geur vrijgekomen, vertelt een woordvoerder van het vliegveld. De Marechaussee zal nog verder onderzoeken waar de geur nu precies vandaan kwam.

Eindhoven Airport, na Schiphol de grootste luchthaven van Nederland, rekent dit jaar op ruim 5,2 miljoen passagiers en 35.998 vliegbewegingen; de aankomst en het vertrek van een vliegtuig. Dat komt neer op gemiddeld bijna honderd vliegbewegingen per dag. Afgelopen maand vervoerde het vliegveld een recordaantal van 539.175 passagiers.