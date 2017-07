Vakantietijd is topdrukte voor de noodhulp op het ministerie

Het waren hectische dagen voor de afdeling Consulaire Aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de ontvoering van Derk Bolt en Eugenio Follender door guerrillabeweging ELN waren ambtenaren in Den Haag 24 uur per dag beschikbaar voor bijstand. Nu de makers van het tv-programma Spoorloos terug zijn uit Colombia, is er nog steeds topdrukte. Want de zomervakantie staat voor de deur.

Advies Drie reistips Op reis? Dit zijn de drie belangrijkste tips van Tessa Martens van de afdeling Consulaire Aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 1 Neem het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken serieus. „We maken dat echt niet voor niks.” 2 Zorg voor een goede reisverzekering. Als er iets verkeerd gaat, lopen de kosten al snel hoog op. Ziekenvervoer kan veel geld kosten. 3 Maak goede afspraken met het thuisfront. Laat weten waar je bent, en waar je naartoe gaat.

Consulaire Aangelegenheden houdt zich niet alleen bezig met gevallen als Bolt, vertelt Tessa Martens, plaatsvervangend hoofd van de afdeling. Iedere dag melden zich bij het ministerie drieduizend Nederlanders die in het buitenland in problemen zijn geraakt.

De moeilijke gevallen, zo’n duizend per jaar, komen bij Consulaire Aangelegenheden terecht. Dat varieert van Nederlanders die er niet bij stil hadden gestaan dat ze in Cuba bijna nergens kunnen pinnen, tot mensen die het slachtoffer zijn geworden van een aanslag, ontvoering of een ander misdrijf. Jaarlijks overlijden zo’n tweehonderd Nederlanders op reis in het buitenland, driehonderd mensen belanden daar in een ziekenhuis.

Vijftien consulair medewerkers behandelen de moeilijke hulpvragen. Vier ambtenaren ‘doen’ Europa, drie Latijns-Amerika. Andere delen van de wereld, het Midden-Oosten bijvoorbeeld, moeten het stellen met één ambtenaar. Die heeft minder dossiers op zijn bureau, maar doorgaans complexere zaken. Martens: „Moeilijke landen, vreemde de talen die Nederlanders niet beheersen, culturen die ze niet kennen. Dat is iets anders dan een reiziger die in een Europees land in de problemen komt.”

Op de gang van de afdeling hangt een prikbord met knipsels en kaarten van zaken die het team heeft behandeld. Vrijwel geen land ter wereld zorgt zo goed voor zijn burgers in den vreemde als Nederland, zeggen ze bij Buitenlandse Zaken met enige trots. „Wij Nederlanders reizen veel. En Nederland is een verzorgingsstaat, dus de overheid zorgt ook voor burgers als die in het buitenland in de problemen raken.”

Psychiatrische patiënten

Moeilijk om te helpen zijn psychiatrische patiënten. Zij willen vaak niet terug naar Nederland, hebben meestal geen reisverzekering en het contact met de familie is in veel gevallen verbroken. Bovendien willen luchtvaartmaatschappijen ze liever niet aan boord. „Wij moeten dat dus oplossen”, vertelt Martens. „Wij willen graag dat de patiënt ter plekke dusdanig herstelt, dat hij begrijpt dat het beter is als hij naar Nederland teruggaat.”

Ze herinnert zich een oud dossier van een man die dacht dat hij de keizer van China was. Hij was per trein naar Peking gereisd en werd verwaarloosd en zonder medicijnen door de politie van straat geplukt. Uiteindelijk kwam hij in een Chinese kliniek terecht. „Dan heb je dus een Chinese psychiater en een Nederlander uit Amsterdam: dat matcht niet zo goed. Bovendien dacht hij dat hij de keizer van China was, dus hij wilde absoluut niet terug naar Nederland.” Na een lang traject, met hulp van het ministerie en bemiddeling van artsen, kwam hij tot inkeer en keerde terug.

Consulaire Aangelegenheden komt niet alleen in actie nadat iets is misgegaan. De afdeling geeft ook vooraf reisadvies. Van ieder land zijn kaartjes gemaakt waarop precies te zien is welke gebieden veilig worden geacht en welke niet. Wie naar geel gemarkeerde gebieden reist, loopt bepaalde risico’s; zo is in Indonesië het verkeer veel gevaarlijker dan in Nederland. Reizen naar oranje gebieden, waaronder Noord-Korea, wordt ontraden. Daar moet je alleen heen gaan als het niet anders kan. Bij gebieden die rood zijn gekleurd, zoals de regio waar Derk Bolt werd ontvoerd, is het advies: volledig mijden.

Tap of houd muisknop ingedrukt om in te zoomen

Bolt zei in het televisieprogramma Jinek over zijn voorbereiding op de reis: „Het gebied is op alle fronten aan ons voorgespiegeld als zijnde veilig.” Ter plaatse had hij bovendien navraag gedaan bij onder meer politie en leger. „Je kunt net zo lang door blijven zoeken tot iemand zegt: ‘Je moet het niet doen’.”

‘We laten niemand stikken’

„Mensen moeten natuurlijk zelf weten of ze naar zo’n gebied gaan”, zegt Martens. „Maar onze reisadviezen zijn er niet voor niets. Iedere kleur is weloverwogen, bepaald in overleg met ambassades, lokale autoriteiten en andere diensten.”

De reisadviezen zijn volgens het ministerie realistisch en actueel. Maar als iemand toch een rood gebied ingaat, houdt de betrokkenheid niet op, benadrukt Martens. „Onze houding is niet: eigen schuld dikke bult; het was rood, dus zoek het zelf maar uit. Absoluut niet, we laten niemand stikken.”

Jaarlijks raken circa zeventig en honderd mensen op reis vermist. „In heel veel gevallen lopen die zaken goed af”, vertelt Martens. „De meeste verdwenen Nederlanders krijgen weer contact met de familie.” Soms hebben reizigers bijvoorbeeld dagenlang niets van zich laten horen omdat hun telefoon leeg is. Daarom checkt het ministerie voor bepaalde gebieden eerst of de stroom is uitgevallen.

Maar soms is er een nare afloop. „Mensen die toch worden gevonden, maar die niet meer in leven zijn. Of mensen die vermist blijven.”

Van zaken die niet zijn opgelost, wordt het dossier nooit gesloten. De oudste zaak in behandeling betreft een vermissing uit 1982, van een jongen die in Chili op reis was. „Met zijn ouders hebben we tot op de dag vandaag nog contact. Zij bellen ons bijvoorbeeld op en zeggen: ‘Wij zijn de komende vier weken op vakantie, dus dan zijn we er niet. Als er nieuws komt…’ En dat gaat zo al 35 jaar.”

Peter Schouten ‘Mocht het fout gaan, dan ligt er een evacuatieplan klaar’ Peter Schouten (35), sinds 2014 woordvoerder van War Child, is in drie jaar tijd negen keer afgereisd naar oorlogsgebieden, waaronder Irak, Oost-Congo en Zuid-Soedan. Voorbereiding? „Voordat ik mijn eerste reis maakte, naar Oost-Congo, moest ik drie dagen op veiligheidstraining. Wapenherkenning, een rollenspel met corrupte douaniers. Zelfs een geënsceneerde ontvoering. Zo’n training geeft je zelfvertrouwen en maakt je bewust van de gevaren. Eenmaal in zo’n land is het natuurlijk andere koek. Je bent in constante staat van alertheid. Wie loopt er achter me, waar loop je naar binnen en waar kan ik er weer uit? „Mijn lokale collega’s en onze veiligheidsadviseur in Amsterdam maken een inschatting of het veilig genoeg is om af te reizen. Daar vertrouw ik volledig op. Begin mei was ik in Irak, 20 kilometer buiten Mosul. Dat was heftig. Overal checkpoints, je rijdt door straten die volledig vernietigd zijn, waar constant gevechtshelikopters overvliegen. Ik heb er een vluchtelingenkamp bezocht waar kort daarvoor iets verderop nog een zelfmoordaanslag met tientallen doden plaatsvond. ‘Honderd procent veiligheid kan ik je niet geven’, had onze lokale directeur in Irak gezegd, ‘maar de situatie is nu veilig genoeg om te gaan.’ Dat hoor je op woensdag en dan moet je donderdag al weg. Ik kan zeggen dat je dan niet heel lekker slaapt.” Incidenten? „Gelukkig niet. Mocht het fout gaan, dan ligt er een evacuatieplan klaar. Maar je kunt niet op alles voorbereid zijn. Mijn familie was echt niet blij toen ik vorig jaar naar Oost-Congo en Zuid-Soedan afreisde. Maar er gebeurde niets.” Volgende reis? „Eind augustus naar Putumayo in Colombia.” Ook daar geldt een negatief reisadvies.



Jurate Aleknaviciute ‘Gelukkig zijn ze niet achter ons aan gekomen’ Jurate Aleknaviciute (37), wetenschappelijk onderzoeker aan het Erasmus MC. Litouws van origine, woont sinds 2003 in Nederland. Reist veel buiten de gebaande paden met haar partner, onder meer naar Birma (Myanmar), Iran, Noord-Korea en Oezbekistan. Voorbereiding? „Eind april zaten we in Noord-Korea, net nadat Trump een vliegdekschip naar de Noord- Koreaanse kust had gestuurd. Gelukkig ging de reis door. „De voorpret van reizen is je verdiepen in het land, meer te weten komen over de regels en de gewoonten. In Noord-Korea reis je verplicht met een gids. Eigenlijk wordt alles voor je geregeld, waardoor de reis een deel van zijn charme verliest. Toen we bijvoorbeeld de jungle in Papoea ingingen, moesten we ons veel beter voorbereiden. Praktische informatie uitzoeken: wat is in het gebied beschikbaar en wat moeten we zelf meenemen? Papoea vond ik moeilijker te bereizen dan landen als Iran, Syrië en Noord-Korea. Het taalgebruik is heel anders; er zijn meer gebaren dan gesproken taal.” Incidenten? „Nee, alleen in Oezbekistan, een land met veel corruptie en een autoritair regime, hebben we een keer gedoe gehad over de stempels die je op al je verblijfslocaties moet krijgen. We reisden noordelijk van Tasjkent, een gebied waar niemand heengaat. Het staat niet eens in de Lonely Planet, maar het was zeer de moeite waard. Daar verzekerden ze ons dat we ook stempels bij het lokale politiebureau konden krijgen. Maar uiteindelijk moesten we toch naar de grote stad. Daar deden ze moeilijk. Uit hun onderlinge gesprek – in het Russisch – begreep ik dat ze geld van ons, toeristen, wilden zien. Toen zei ik tegen mijn partner: we moeten hier weg. Gelukkig zijn ze niet achter ons aan gekomen.” Volgende reis? „Tibet! Ik ben erg benieuwd naar de verhouding tussen ‘gewone’ Tibetanen en Chinezen.”