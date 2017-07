Prominente Bahreinse activist krijgt 2 jaar cel

De Bahreinse mensenrechtenactivist Nabeel Rajab is maandag bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar vanwege “het publiceren en uitzenden van onwaarheden die het aanzien van de staat aantasten”. De Bahreinse rechtbank veroordeelde Rajab voor zijn uitspraken in drie televisie-interviews in 2015 en 2016, meldt AP. Volgens mensenrechtenorganisaties wordt Rajab gestraft voor het bepleiten van mensenrechten en vreedzaam activisme.

Rajab, zelf voorzitter van het Bahrain Center for Human Rights (BCHR), werd in december opnieuw gearresteerd, nadat hij enkele maanden daarvoor al was vastgezet vanwege het versturen van kritische tweets over de rol van Bahrein in de oorlog in Jemen. De veroordeling van Rajab is onderdeel van het jarenlang hard optreden van de staat tegen activisten en politieke oppositie. BCHR reageert woedend op de veroordeling van Rajab, zo staat te lezen op de website van de organistatie:

“Het bepleiten van mensenrechten op televisie is geen misdaad en het opsluiten van onze voorzitter en vreedzaam activist is gewoon schandelijk. De Bahreinse regering gebruikt de rechtbank om hem het zwijgen op te leggen.”

Leider ‘Arabische Lente’

Rajab werd bekend als leider van de protesten in Bahrein in 2011 ten tijde van de zogenoemde Arabische Lente. Duizenden shi’itische inwoners van het land gingen toen de straat op om te protesteren tegen de systematische discriminatie door het soennitische koningshuis.

Sinds april is Rajab opgenomen in het ziekenhuis, als gevolg van complicaties na een operatie aan een bloedende maagzweer. De Verenigde Naties spraken eerder schande van de maandenlange eenzame opsluiting van Rajab en riepen Bahrein op hem vrij te laten.