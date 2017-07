Ook Oostenrijk weigert Turkse minister

Na Nederland heeft ook Oostenrijk een Turkse minister verboden om naar dat land af te reizen om een herdenking van de mislukte staatsgreep vorig jaar bij te wonen. Volgens minister van Buitenlandse zaken Sebastian Kurz zou de komst een “gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Oostenrijk” betekenen, schrijft Reuters.

Het gaat om de Turkse minister van Economie Nihat Zeybekci, die op 15 juli naar Oostenrijk wilde komen. Bij welke bijeenkomst hij zijn opwachting wilde maken, is niet bekend. Kurz, die als nieuwe partijleider van de conservatieve ÖVP kans maakt om bij de aankomende verkiezingen bondskanselier te worden, liet wel weten dat Zeybekci van harte welkom is als hij een officieel bilateraal bezoek aan Oostenrijk wilt brengen. Turkije heeft nog niet gereageerd.

Oostenrijk staat bekend als groot criticaster van het Turkse bewind en heeft sinds de mislukte coup de Europese Unie meermaals opgeroepen de onderhandelingen over de Turkse toetreding tot de EU te stoppen. De gespannen verhoudingen tussen beide landen bereikte in augustus vorig jaar een voorlopig hoogtepunt toen Turkije zijn ambassadeur uit Wenen terugriep nadat Oostenrijk een demonstratie van Turkse Koerden van de PKK toestond.

In Nederland en Duitsland ook ongewenst

Nederland verbood vorige week vrijdag de komst van de Turkse vicepremier Tugrul Türkes naar een herdenkingsbijeenkomst in Apeldoorn. Het kabinet noemde de komst van bewindslieden uit de regering van president Erdogan ongewenst “gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen”. De beslissing was volgens de regering een “logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart”.

In maart ontstond een diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije nadat de Turkse minister van Familiezaken Kaya ongewenst opdook bij het consulaat in Rotterdam om campagne te voeren voor het Turkse referendum over meer bevoegdheden voor president Erdogan. Daar ontstonden opstootjes tussen politie en Turkse aanhangers van Erdogan. Kaya werd uiteindelijk onder politiebegeleiding naar de Duitse grens gereden.

Naast Nederland en Oostenrijk is Duitsland het derde land dat de afgelopen tijd een openbaar optreden van een Turks regeringslid verbood. President Erdogan wilde in de marge van de G20 in Hamburg zijn aanhangers toespreken, maar dat achtte de Duitse overheid “ongepast”.