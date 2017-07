Nadal verliest thriller in vierde ronde Wimbledon

Tweevoudig Wimbledon-winnaar Rafael Nadal heeft in de vierde ronde van het prestigieuze Britse tennistoernooi zijn meerdere moeten erkennen in Luxemburger Gilles Müller. In de vijfde set werd de partij pas na 4 uur en 47 minuten op 15-13 beslist, nadat Nadal van een achterstand van twee sets was teruggekomen: 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13.

De 34-jarige Müller, die vorige maand het tennistoernooi in Rosmalen won, stuit in de kwartfinale op Kroaat Marin Cilic, die eenvoudig won van Spanjaard Roberto Bautista Agut: 6-2, 6-2, 6-2.

Nadal won vorige maand voor de tiende keer het Franse tennistoernooi Roland Garros.