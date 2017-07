‘Na mijn tweede burn-out wist ik dat het anders moest’

IN

‘Al van kleins af aan was ik veel met poëzie bezig, dus dat ik er uiteindelijk mijn werk van heb gemaakt ligt wel voor het hand. Het duurde alleen best lang dat ik me realiseerde dat dit de juiste manier is om mijn creativiteit te combineren met werk. Ik begon als hobby met dichten en optreden als poetry performer, daarnaast werkte ik in loondienst. Zo zat ik voor Eneco op de klantenservice, werkte ik bij een informatielijn van de gemeente Rotterdam en was ik casemanager bij de Sociale Verzekeringsbank. Toen ik begin 2016 voor de tweede keer een burn-out kreeg, wist ik dat het anders moest.

„Sindsdien ben ik met heel veel verschillende projecten bezig en verdien ik de ene maand meer dan de andere. Zo organiseer ik feesten in Rotterdam, produceer ik een theaterstuk, geef ik poëzieworkshops en werk ik aan een landelijke theatershow over genderdiversiteit, die met behulp van verschillende organisaties gemaakt kan worden.

Inkomen: 1.500 tot 4.000 euro netto

„Ondanks dat ik veel uiteenlopende dingen doe, krijg ik veel meer energie van dit werk dan van het werk dat ik in loondienst deed. Het is wel bijzonder dat ik uiteindelijk van onder meer schrijven mijn beroep heb gemaakt. Mijn opa wilde heel graag dat zijn dochters, waaronder mijn moeder, schrijfster werden, maar binnen de Molukse cultuur was dat onder de tweede generatie in Nederland niet gebruikelijk.”

UIT

‘Ik heb momenteel geen woonlasten want ik ben onlangs uit mijn oude huurwoning vertrokken en ik ben nog op zoek naar een ander huis in Rotterdam West. Daarom woon ik momenteel of bij mijn moeder of bij vriendinnen. Ik ben heel vaak verhuisd, dus ik heb er geen problemen mee dat ik even geen eigen plek heb. Om iets terug te doen betaal ik mee aan de boodschappen, maar bij mijn moeder is dat nauwelijks nodig want als Chinese is ze gewend van weinig heel aardig te koken.

Vaste lasten: mobiele telefoon (15 euro), verzekeringen (125 euro), boodschappen (150 euro), openbaar vervoer (50 euro), uit eten en drinken (60 euro), kleding (80 euro), schulden afbetalen (500 euro) Laatste grote aankoop: zomerjas (60 euro) Sparen: niet concreet

„Ik geef graag geld uit aan kleding, ook al is het niet eens zoveel. Een vriendin van me is ontwerper en als ik zelf stof inbreng kost het me niets. Zo maakte ze voor de bruiloft van mijn broertje een top en een short van oude batikstof die nog van mijn oma is geweest. Mijn broertje ging trouwen op Ambon. Ik wilde iets luchtigs want ik zweet nogal snel en het is daar stervensheet.

„Ik heb nog wel een schuld bij familie omdat ik geld nodig had om de belasting terug te betalen en mijn vorige huis in te richten. Die schuld betaal ik in etappes af. Ik ben niet concreet voor iets aan het sparen, wat ik overhoud laat ik op mijn betaalrekening staan. Op den duur wil ik een motor kopen, daar loop ik al een tijdje mee in mijn hoofd. Ik ben alvast met mijn oom gaan oefenen op een industrieterrein, zodat ik straks makkelijk zal slagen.”