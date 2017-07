Mogelijk frauduleuze emissiesoftware Jeep en Suzuki

De Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara maken mogelijk gebruik van frauduleuze emissiesoftware. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) maakte dat maandag bekend in een nieuw rapport. Beide voertuigtypen schakelen bij tests het systeem uit om de uitstoot van het schadelijke NOx te beperken zonder daar voldoende reden voor te geven.

Het RDW heeft het Openbaar Ministerie van de feiten op de hoogte gesteld. Het is aan het OM om te bepalen of de fabrikanten hiermee strafbare feiten pleegden.

‘Nader onderzoek’

Het RDW-rapport dat maandag uitkwam is een vervolg op eerder onderzoek waaruit bleek dat het emissiesysteem van zestien autotypes “nader onderzoek” nodig had. Na verdere bestudering van de motoren concludeert de toezichthouder dat bij veertien van deze voertuigen de verminderde uitstoot “geoorloofd is voor het beschermen van de motor”.

Bij de twee andere gevallen, de motoren bij de Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee dus, was de RDW niet van overtuigd dat de verminderde werking van het emissiebestrijdingssysteem. De toezichthouder gaat deze modellen nu verder onderzoeken.

De test door de RDW werd uitgevoerd naar aanleiding van het emissieschandaal bij Volkswagen dat in 2015 aan het licht kwam. Verschillende type dieselauto’s waren voorzien van software waarmee testen op de rollenbank gemanipuleerd werden. De voertuigen lieten bij controles lagere uitstootwaarden zien dan op de weg. Het leidde tot onder meer miljardencompensaties en grootschalige terugroepacties door Volkswagen.