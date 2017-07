Maduro’s grootste rivaal uit gevangenis

Vanaf het dak van zijn huis kuste Venezuela’s prominentste politieke gevangene, Leopoldo López, de Venezolaanse vlag en drukte het nationale symbool innig tegen zijn borst. Een massa toegestroomde Venezolanen juichte hem vanaf de straat uitbundig toe.

Leopoldo López (46) keerde zaterdag in alle vroegte terug naar zijn huis en gezin met twee jonge kinderen: de gevangenisstraf van ruim dertien jaar die hij uitzat in een militaire gevangenis in Caracas is door het Venezolaanse Hooggerechtshof omgezet in huisarrest. Niet nader omschreven gezondheidsproblemen van López en onregelmatigheden in zijn proces werden als reden gegeven.

Leopoldo López, oud-burgemeester en presidentskandidaat van de oppositiepartij Voluntad Popular zat sinds 2014 vast voor het aanzetten tot rellen waarbij tientallen doden vielen. In 2014 gingen, net als nu ook al maanden het geval is, Venezolanen massaal de straat op om te protesteren tegen het regime van president Nicolás Maduro. Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International hebben de gevangenschap van López altijd fel veroordeeld, en internationaal werd steeds druk uitgeoefend om hem vrij te krijgen.

Volgens de Venezolaanse oppositie, die sinds 2015 een meerderheid heeft in het parlement, is het huisarrest van Leopoldo López een teken dat het regime van president Nicolas Maduro verzwakt. „Dit is een signaal, dit regime is aan zijn einde”, aldus parlementsvoorzitter Julio Borges tegen journalisten. Bji de bloedige demonstraties tegen Maduro zijn afgelopen maanden al minstens negentig doden gevallen.

Toch rijst de vraag of er ten aanzien van Lopez, die door president Maduro consequent ‘terrorist’ wordt genoemd, niet ook sprake is van strategie.

Herschrijving van de grondwet

Mogelijk probeert Maduro goodwill te kweken voor een ingrijpende maatregel die de Venezolanen eind van de maand te wachten staat. Dan wordt er gestemd voor de zogenoemde constituyente, een volkscomité dat Maduro in het leven wil roepen om de grondwet te laten herschrijven. Met een nieuwe grondwet in de hand kan Maduro zijn macht verder verstevigen en mogelijk zelfs de presidentsverkiezingen van volgend jaar omzeilen.

Het huisarrest van López kan daarnaast de groeiende kritiek vanuit de internationale gemeenschap wat tot bedaren brengen. Steeds meer landen veroordelen Maduro’s dictatoriale manier van regeren.

Tijdens een toespraak voor zijn aanhang bevestigde president Maduro dat hij achter het huisarrest staat. „Jullie weten dat tussen López en mij grote verschillen bestaan, maar ik hoop dat God hem nu laat inzien dat hij een vredesboodschap moet sturen”, aldus Maduro.

Voor Leopoldo López gaat de strijd gewoon door, liet hij in een door zijn woordvoerder voorgelezen verklaring weten. „Ik blijf me verzetten tegen Maduro en zijn regering. Als dat kan betekenen dat ik weer terug de gevangenis in moet, dan moet dat maar.”