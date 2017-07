Koning van de comeback toch ten onder

De avond valt in Zuidwest-Londen, de matchpoints dienen zich aan en Rafael Nadal kan de val niet stoppen. Gilles Müller, stoïcijns servicebeest uit Luxemburg, gijzelt hem met zijn opslagen. De hoeken zo scherp, links en rechts komen ze. Ritme krijgt Nadal niet, de rally’s zijn spaarzaam. Ontregeld tot op het bot.

Bloedstollend is het gevecht, deze zomeravond. Nadal staat een wedstrijd lang met de rug tegen de muur, de loper van het pistool tegen zijn bandana gedrukt. Een snelle 2-0 achterstand in sets. Het spelletje van grasspecialist Müller – hij won onlangs het toernooi in Rosmalen – ligt hem niet. De 34-jarige veteraan houdt de bal laag, waardoor Nadal moeilijk kan heersen met zijn topspin forehand.

Roger Federer heeft dit jaar op Wimbledon nog altijd geen set verloren. De als derde geplaatste Zwitser was maandag in de vierde ronde ook met 3-0 te sterk voor Grigor Dimitrov. De als dertiende geplaatste Bulgaar ging op het centercourt in 1 uur en 37 minuten onderuit: 6-4 6-2 6-4. Federer kan Wimbledon voor de achtste keer winnen, wat een record zou zijn. Ook de als eerste geplaatste Andy Murray plaatste zich in straight sets voor de kwartfinales. De ongeplaatste Fransman Benoît Paire wist de Schot aardig partij te bieden, maar had geen moment uitzicht op een stunt. Na 2 uur en 21 minuten sloot de Britse tennisser het duel winnend af: 7-6 (1) 6-4 6-4. In het vrouwentoernooi heeft Venus Williams eenvoudig de kwartfinales bereikt. De 37-jarige Amerikaanse, die het toernooi vijf keer won, rekende af met de als 27e geplaatste Kroatische Ana Konjuh: 6-3 6-2. Williams is de oudste kwartfinalist sinds Martina Navratilova in 1994. Johanna Konta is de eerste Britse sinds Jo Durie in 1984 die de laatste acht haalt. De als zesde geplaatste speelster was in drie sets te sterk voor de Française Caroline Garcia: 7-6 (3) 4-6 6-4.

Maar een achterstand wil niet veel zeggen bij Nadal, meester in het terugvechten. En terug komt hij, hij gaat de service van Müller beter lezen, wint set drie en vier. De vervolmaking van een comeback lijkt aanstaande. Drie keer kwam Nadal eerder terug na een 2-0 achterstand in sets. 19 tegen 9 is zijn score in vijfsetters – in zijn voordeel. Ga met Nadal een vijfsetter in en je weet dat de kans groot is dat je ten onder gaat.

Onverwachte klap

Maar de ongedurige blik blijft hangen in de ogen. Je leest er onzekerheid in, angstigheid. Wimbledon is de plek waar hij vaak viel de laatste jaren. Er is meerdere keren aan gememoreerd, steeds waren het spelers die honderdste of lager stonden. Lukas Rosol, Steve Darcis, Nick Kyrgios en Dustin Brown lieten hem hier struikelen. Steeds weer een onverwachte klap, voor de tweevoudig Wimbledon-kampioen. Vorig jaar ontbrak Nadal door een polsblessure.

Hij leek vrede te hebben gesloten met gras, meerdere oud-topspelers zagen hem hier als titelfavoriet. Hij zat op een roze wolk sinds hij zijn tiende Roland Garros won, vorige maand in Parijs. Hij won tot maandag 28 sets op een rij. Hij leek weer de onverslaanbare sloper te zijn die hij in een vorig decennium is geweest.

2-2 in sets, de avond vordert, op Court 1 wordt een wave ingezet. Het is een machtig gevecht geworden. Een duel der services. 23 aces van Nadal, het hoogste aantal ooit in zijn carrière. Tegen 30 van Müller. Het is een kat-en-muisspel: wie leest de services het best.

Tennislogica

En dan opeens, bij 5-4 in de vijfde set, de eerst twee matchpoints voor Müller. Maar Nadal redt ze. Je ziet hem opleven, de vuisten gaan de lucht in. Even later nog twee matchpoints voor Müller. Nadal overleeft, hij lijkt zijn ondergang te hebben afgewend. Dit moet, zo is de tennislogica, in het hoofd gaan zitten bij de Luxemburger.

Nadal krijgt kansen, veel kansen: vijf breakpoints op de service van Müller, halverwege de vijfde set. Het zijn halve wedstrijdpunten – Müller is de set begonnen met serveren. Maar steeds komt er een krachtige opslag overheen.

Dan in de vijfde set, bij 14-13, zijn er twee nieuwe matchpoints voor Müller. De service van Nadal, het antwoord van de Luxemburger, een rally, de forehand van Nadal die uit gaat, om 20.32 uur lokale tijd. Na een partij van 4 uur en 47 minuten staat er 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 en 15-13 op het scorebord. Alleen al de vijfde set duurde twee uur en een kwartier.

Nadal neemt het verlies als een kerel, loopt naar Müller toe, geeft hem een hand, en wacht bij het vertrek op zijn tegenstander. Baan twee gold lang als ‘The Graveyard of Champions’, de plek waar de kampioenen vielen, zoals Pete Sampras ooit. Court 1 lijkt die eer nu over te nemen. Vorig jaar was het Novak Djokovic die hier in de derde ronde werd weggeserveerd door de Amerikaan Sam Querrey.

Nu Nadal. Even later neemt hij plaats voor de persconferentie, hij speelt met een flesje water. Het gezicht op onweer. Op typische Nadal-taal. „Well, he played well.”

Nadal, hij was terug. Zelfs op gras, leek het. Herboren, maar hij viel toch.