Kamp wil dat de postmarkt wordt herzien

Om het bezorgen van brieven ook in de toekomst betaalbaar te houden, moet de postmarkt op korte termijn worden herzien. Door de toenemende populariteit van WhatsApp en e-mail wordt de postmarkt steeds minder rendabel. Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) schrijft dat maandag in een brief naar de Tweede Kamer.

De minister spreekt over een mogelijke vermindering van het aantal bezorgdagen en een verhoging van de posttarieven. Welke maatregelen precies genomen moeten worden, laat Kamp over aan een volgend kabinet.

WhatsApp populairste communicatiemiddel

Volgens het ministerie is het van belang dat de discussie hierover snel gestart wordt, gezien het hoge tempo waarop de postmarkt krimpt. In Nederland worden jaarlijks 2,9 miljard poststukken verstuurd, een daling van 35 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Het overgrote deel hiervan is zakelijk.

WhatsApp is inmiddels het meestgebruikte communicatiemiddel voor Nederlanders, stelt het rapport, gevolgd door mobiel bellen en e-mail. Post staat op de zesde plaats. In 2011 bestempelde een meerderheid van de consumenten het versturen van post nog als ‘makkelijk’, terwijl een grote meerderheid het nu als ‘gedoe’ ziet.

“De tas van de postbode en de brievenbussen raken steeds leger, terwijl de eisen aan bezorging hoog zijn”, schrijft minister Kamp in de brief.

“Digitalisering gaat steeds verder en dat dwingt ons om op korte termijn het gereguleerde deel van de postmarkt te herzien. (…) Het maken van heldere keuzes geeft ook duidelijkheid aan de duizenden postbezorgers en medewerkers.”

Populariteit pakketbezorging stijgt

De opmerkingen van Kamp hebben betrekking op de universele postdienstverlening (UPD). Dit staat voor het deel van de postmarkt dat gereguleerd wordt; het is een bepaling in de Postwet die onder meer voorschrijft dat post vijf dagen per week bezorgd wordt.

Op de niet-gereguleerde pakketmarkt is door digitalisering juist een tegenovergestelde trend waarneembaar. De populariteit van internetaankopen stijgt zo hard dat Nederlanders op jaarbasis 350 miljoen pakketten ontvangen en versturen, wat een toename is van 81 procent ten opzichte van 2011.