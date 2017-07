Iraakse premier houdt overwinningstoespraak in Mosul

“Ik verklaar hier het einde, de mislukking en de ineenstorting van de terreurstaat die Islamitische Staat uitriep in Mosul.” Dat heeft de Iraakse premier Abadi maandag, een dag na de herovering van Mosul door het regeringsleger, gezegd in een overwinningsspeech in de stad. De toespraak werd op de Iraakse staatstelevisie uitgezonden.

Abadi noemde het verlies van Mosul de grootste nederlaag voor Islamitische Staat sinds het kalifaat er drie jaar geleden werd uitgeroepen. Volgens de premier, die zijn troepen en die van de coalitie dankte, zit het werk er daarmee niet op in de stad:

“We hebben een nieuwe missie voor ons liggen. Voor het creëren van stabiliteit, het opbouwen van de stad en het uitschakelen van IS-cellen is een inspanning van veiligheids- en inlichtingendiensten nodig, net als de eenheid die het mogelijk maakte IS te verslaan.”

De coalitie onder leiding van de VS feliciteerde de Iraakse premier met de overwinning, maar waarschuwde voor explosieven en verstopte IS-strijders die mogelijk nog in de oude stad aanwezig zijn.

In oktober 2016 werd door het Iraakse leger het offensief om Mosul begonnen. Het werd hierbij op de grond gesteund door Koerdische peshmerga en shi’itische milities, en in de lucht door de door de Verenigde Staten geleide coalitie. Duizenden burgers kwamen om, ongeveer 900.000 inwoners van de stad raakten ontheemd.

Strijd in Irak niet helemaal voorbij

Met de val van Mosul verloor IS zijn belangrijkste bolwerk in Irak. De strijd tegen de terreurgroep in Irak is echter nog niet volledig ten einde, zo schreeft NRC-correspondent Gert van Langendonck zondag:

“De terreurbeweging heeft nog Tel Afar in handen, een stadje halverwege Mosul en de Syrische grens. Daar wordt IS belegerd door de Hash a-Shaabi, een voornamelijk shi’itische volksmilitie. Ook het gebied rond Hawija nabij de stad Kirkuk moet nog heroverd worden.”

VN-Syriëgezant Staffan De Mistura sprak zich maandag uit over de strijd tegen IS in Syrië. Hij liet weten dat landen zich goed houden aan de wapenstilstand in het zuidwesten van het land. Vrijdag maakten de VS, Rusland en Jordanië afspraken over het staakt-het-vuren, dat zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd inging. Volgens De Mistura is er een “grotere kans” dan ooit tevoren op vooruitgang.