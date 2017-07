Ook een sportpizza is echt geen fitfood

In het lijstje van ongezonde producten staat de kant-en-klaarpizza ergens tussen de kapsalon en een portie afhaalchinees. In elk geval behoorlijk hoog, een top-drie notering is niet uitgesloten. Wijt het aan de deegkorst, de dikke kaaslaag en de peperoni bovenop, die de pizza nog vetter en zouter maakt. Eén flinke diepvriespizza is genoeg om aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid zout te komen.

Maar in het koelvak met versproducten van Albert Heijn vind je, slechts één rek boven de traditionele dozen, pizza’s die als gezond worden verkocht. De makers van Magioni Pizza vinden dat je „niet hoeft te kiezen tussen gezond eten of maximaal genieten”. Ze maken pizza’s „op basis van groente”, met bodems van bloemkool, biet of courgette. De sympathieke pizzatrend staat niet op zichzelf. ‘Gezonde vervangers’ duiken ook in andere schappen op: broccolirijst, spaghetti van courgette, bietencarpaccio, groentechips.

Op de Instagrampagina van het pizzamerk eet een afgetrainde vrouw gekleed in sport-bh een pizzapunt. De nieuwste pizzabodem van Magioni wordt aangekondigd met een plaatje van een blauwebessensmoothie met kokossnippers, „om de positieve vibe nog even door te zetten”.

De pizzadoos, lichtgrijs met zilveren letters, doet het goed op Instagram, of in een Scandinavisch interieur. „He strijder,” staat er, „deze pizza is speciaal voor jou.”

Vergeet niet naast al je work-outs te blijven genieten. Doe vooral de dingen die je heel gelukkig maken! Zoals pizza eten na het sporten bijvoorbeeld😋 Bedankt voor dit prachtige beeld: @marissaklouwer @bodytimeamsterdam

@charlona_trlinkphotography A post shared by Magioni (@magionipizza) on Oct 23, 2016 at 5:51am PDT

‘Courgettepizza’ Sportciale (met kip, curry masala, courgette, rode ui, ‘Italian cheese flakes’ voor 5,49 euro) bevat 605 kilocalorieën, oftewel 177 per honderd gram. Dat is iets minder dan de pizza met kipreepjes van AH, die 195 kilocalorieën per honderd gram bevat. En, oké, aanzienlijk minder dan Dr. Oetkers ‘Big Americans cheese onion’, met 265 kilocalorieën per honderd gram. Nog meer calorie-winst: de Sportciale (in totaal 342 gram) is één van de kleinste (maar wel duurste) pizza’s in het assortiment. Een eenvoudige manier om beter te eten. Portiegrootte is minstens zo belangrijk als het aantal kilocalorieën. Want wat je op je bord hebt, eet je meestal toch wel op.

Maar het merk (en de naam Sportciale) lijkt meer te ambiëren dan gezonder te zijn dan een Big American – die strijd is natuurlijk ook al snel gewonnen. „Van fa(s)tfood naar fitfood”, schrijven de Magioni-makers achterop de doos. Volgens hen voedt „de pizza als een salade”. Maar de pizza Sportciale noemen en hem aanprijzen met een meisje in een sport-bh maakt ’m nog geen ‘fitfood’, hoe mooi de Instagramplaatjes ook zijn.

Kijk maar naar de ingrediënten. Hoofdingrediënt van de groentepizza: tarwebloem. Dat zit ook in witbrood, pasta en, inderdaad, gewone pizza. De bodem van de Sportciale is ‘gezonder’ omdat de bloem is gemixt met courgette. Daardoor krijg je met het eten van de pizza ‘al snel 145 gram groente binnen’, beloven de makers. Dat is winst, maar nog steeds te weinig om aan je dagelijkse aanbevolen hoeveelheid (250 gram) te komen. Voor een product dat zich als ‘groentepizza’ profileert en zou ‘voeden als een salade’ een magere score. Als je echt gezonder pizza wilt eten, kun je hem beter delen en de andere helft van je bord voor een salade gebruiken.