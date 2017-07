Hoe minister Schippers de formatie beïnvloedde

In kringen van onderhandelaars zeggen ze het al langer: het wetsvoorstel-voltooid leven krijgt veel aandacht, maar er zijn méér moeilijke medisch-ethische discussies gaande aan de formatietafel. En wie denkt dat de onderhandelaars Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) of Gert-Jan Segers (ChristenUnie) daarvoor hebben gezorgd, die heeft het mis. Het was Edith Schippers (VVD), de voormalig informateur, die deze kabinetsformatie – zonder dat ze die bedoeling had – in een lastige uitgangspositie bracht.

Dat zit zo. In haar laatste ambtsjaar als minister van Volksgezondheid was Schippers zeer actief op lastige medisch-ethische thema’s. Ze diende, vanaf mei vorig jaar, voorstellen of wetswijzigingen in die beogen de abortuswet te verruimen, de Embryowet op te rekken en een voltooid leven-wet te creëren. Behandeling in de Tweede Kamer bleek op korte termijn niet mogelijk. Hoewel Schippers benadrukt dat het niet haar intentie was de formatie te beïnvloeden, is het een feit dat haar voorstellen drie van de meest controversiële onderwerpen van Den Haag rechtstreeks op de formatietafel brachten.

Edith Schippers (Utrecht, 1964) is zeven jaar minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste jaren van haar ministerschap wijdde ze vooral aan het zorgstelsel: Schippers wilde de zorgkosten terugdringen, zodat het sociale vangnet in de toekomst overeind blijft. Er waren moeilijke maatregelen voor nodig: een verhoogd eigen risico (385 euro) en ingrijpende stelselwijzigingen inclusief bezuinigingen. Maar: het doel werd bereikt. Voor het eerst in decennia stokte de groei van de zorgkosten. Het kabinet geeft er nu ruim 75 miljard euro aan uit, maar als percentage van het bruto binnenlands product dalen de uitgaven al vier jaar op rij.

Schippers koos er het laatste jaar regelmatig voor onderwerpen aan te kaarten die haar persoonlijk raken. In september hield ze in de jaarlijkse H.J. Schoolezing een fel pleidooi voor individuele vrijheid. Ze sprak zich uit over de „sluipende toenemende intolerantie” in de samenleving. In haar beleid is zo’n beweging afgelopen jaar ook te zien, al is de planning voornamelijk afhankelijk van toeval.

In mei vorig jaar kondigde Schippers aan dat ze specifiek wetenschappelijk onderzoek wil toestaan met buiten het lichaam gecreëerde embryo’s, onder zeer strenge voorwaarden. Het is een wijziging die in 2012 al werd aanbevolen in de wetsevaluatie. Niet eerder maakte Schippers de wetswijziging zo concreet. Een paar maanden later pleitte ze in een brief aan de Tweede Kamer voor een voltooid leven-wet, bedoeld om euthanasie mogelijk te maken voor ouderen die niet ziek zijn maar hun leven voltooid vinden. Dit was een reactie op een onderzoeksrapport een half jaar eerder. En een maand voor de verkiezingen, in februari, kwam Schippers’ aangekondigde voorstel voor verruiming van de abortuswet – die het ook voor huisartsen mogelijk zou maken de ‘abortuspil’ voor te schrijven. Het was een voorstel waar op het ministerie twee jaar werd gewerkt.

Hoe overtuigd Schippers van de plannen is, blijkt wel uit het feit dat zij twee keer zeer gezaghebbende adviezen naast zich neerlegde. Voor het veranderen van de abortuswet vroeg Schippers om advies bij de Raad van State. Die vond een wetswijziging niet nodig, maar de minister zette toch door.

Hetzelfde gebeurde bij haar aankondiging van een voltooid leven-wet. Dat was officieel een reactie op het rapport van de onderzoekscommissie-Schnabel. Die ‘commissie van Wijzen’ had op verzoek van het ministerie ruim twee jaar – het rapport werd twee keer uitgesteld – onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de wet te verruimen voor mensen die vonden dat hun leven voltooid was. D66-senator Schnabel kwam tot een verrassende conclusie: een nieuwe wet was absoluut niet gewenst – deze zou de bestaande en goed functionerende euthanasiewet (2002) „uithollen”.

De verbazing bij Schnabel en zijn commissieleden kon niet groter zijn toen Schippers zeven maanden na hun advies precies het tegenovergestelde voorstelde. Ook verschillende Tweede Kamerleden waren verbaasd. Hanke Bruins Slot (CDA) wilde in een debat weten waarom Schippers haar eigen commissie negeerde. Schippers zei dat het kabinet „tot andere politieke conclusies” was gekomen na lezing van het rapport-Schnabel. „Je kunt daar honderd onderzoeken naar doen maar op een gegeven moment kies je ervoor om een bepaald standpunt in te nemen.”

Bruins Slot vroeg de minister ook expliciet met wie haar ministerie contact had gehad over de bepaling van dat standpunt. Het was een „intern proces” geweest in het kabinet, zei Schippers. Uit vragen die NRC heeft neergelegd bij verschillende belangenorganisaties blijkt echter dat de ambtenaren die bezig waren met de kabinetsreactie op de commissie-Schnabel wel degelijk elders hebben gevraagd om een zienswijze. Dat vroegen ze, opmerkelijk genoeg, niet aan de kritische artsenfederatie KNMG, maar wél aan erkende voorstanders van een voltooid leven-wet, zoals de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en de Coöperatie Laatste Wil. Woordvoerders van de laatste twee partijen bevestigen dat het ministerie om hun bijdrage heeft gevraagd.

Op 15 maart 2016 stuurde de Coöperatie Laatste Wil een position paper naar de ambtelijke werkgroep ethiek van het ministerie, die zich bezighield met de kabinetsreactie. Daarin werd onder meer gepleit voor een ‘proeftuin’ waarin een legaal ‘laatstewilmiddel’ wordt verstrekt. Een ‘laatstewilmiddel’ kwam niet in het wetsvoorstel te staan. Maar, zo zegt bestuurslid Jos van Wijk: „De eerste negen pagina’s van het kabinetsvoorstel, die zijn helemaal in lijn met ons verhaal.”

Voorzitter René Héman van de KNMG vindt dat Schippers zelf mag weten wie ze bevraagt, maar áls zijn mening was gevraagd had de minister geweten dat veel artsen tegen haar voorstel zouden zijn.

Volgens het ministerie is binnen de ministerraad „langdurig en uitvoerig” gesproken over het wetsvoorstel-voltooid leven. Consultatie van alle veldpartijen vond het ministerie niet nodig, omdat de commissie-Schnabel dat al had gedaan. „Het kan zijn” dat ambtelijk contact is gezocht „met derden” om antwoord op vragen te krijgen, aldus de woordvoerder van Schippers.

De minister „staat niet neutraal” in de drie medisch-ethische onderwerpen, vervolgt ze, maar „ze gaan haar aan het hart”. Schippers wil niet ingaan op het gegeven dat deze thema’s op de formatietafel zijn terechtgekomen als gevolg van haar voorstellen. De plannen hadden volgens haar op zichzelf „geen relatie” met verkiezingen of de formatie.

Een grotere rol voor de huisarts bij een wet die al jaren bestaat Wat is het? In 1984 kwam de Wet Afbreking Zwangerschap tot stand, na jaren en jaren van hevige politieke en maatschappelijke discussie. Abortus is nu legaal in Nederland tot een zwangerschap van 24 weken. Na die tijd wordt het lichaam gezien als levensvatbaar buiten het lichaam van de moeder en is abortus verboden. Er worden jaarlijks zo’n 30.000 abortussen uitgevoerd in Nederland. In februari 2017 kwam minister Schippers met een voorstel voor de wijziging van deze wet, die ze een half jaar eerder had aangekondigd. Huisartsen zouden voortaan een vergunning moeten kunnen krijgen om in een vroege fase van de zwangerschap de ‘abortuspil’ voor te schrijven en zouden geen ‘latere’ abortus met medische instrumenten mogen doorvoeren. Nu mogen alleen gespecialiseerde klinieken abortus verlenen. Schippers wilde dit, omdat vrouwen in die vertrouwde omgeving wellicht eerder zouden kiezen voor hulp dan wanneer zij naar een anonieme kliniek moeten. Het zou er zelfs toe kunnen leiden, dacht Schippers, dat meer vrouwen alsnog het kind zouden willen houden. Hoe staat het ervoor? Het wetsvoorstel is in februari ingediend in de Tweede Kamer, ondanks kritiek van de Raad van State. Na de verkiezingen werd het onderwerp controversieel verklaard. Dat betekent dat het nieuwe kabinet er een uitspraak over moet doen. Hoe denken de onderhandelaars erover? Over dit specifieke voorstel is dat niet helemaal duidelijk. Over het algemeen zijn VVD en D66 voorstander van een dergelijke maatregel, is het CDA sceptisch en is de ChristenUnie fel tegen.

Kweken van een embryo voor wetenschappelijk onderzoek Wat is het? Sinds 2002 bestaat de Embryowet, die onder meer verbiedt dat embryo’s worden gebruikt om mensen te klonen of om ‘mens-dier combinaties’ te creëren. Embryo’s buiten het menselijk lichaam kweken is in Nederland dan ook in principe verboden. In mei 2016 stelde minister Schippers een versoepeling voor van deze wet. Zij wil in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid creëren om wetenschappelijk onderzoek te doen met embryo’s. De embryo’s zouden twee weken mogen blijven leven. Onderzoekers willen dit al lang, omdat het onderzoek mensen zou kunnen helpen die geen kinderen kunnen krijgen. Coalities die steun nodig hadden van kleine christelijke partijen, hielden dit echter tegen. Schippers stelt onderzoek voor op drie gebieden: naar onvruchtbaarheid, kunstmatige voortplantingstechnieken en erfelijke- of aangeboren aandoeningen. Het zou gaan om een ‘nee, tenzij’-beleid voor onderzoek met embryo’s. Hoe staat het ervoor? Het wetsvoorstel van Schippers is nog niet ingebracht en ligt nog altijd op het ministerie, zegt een woordvoerder. Hoe denken de onderhandelaars erover? D66 en de ChristenUnie botsen er hard over. Dat is niet procedureel op te lossen, maar gaat om hun verschillende wereldbeelden. Christelijke partijen vinden het kweken van een embryo strijdig met de menselijke waardigheid. Voor D66 ligt dat anders. De partij ziet een embryo nog niet als foetus. Dat onderzoek met gekweekte embryo’s wellicht mensen helpt die geen kinderen kunnen krijgen, weegt voor D66 zwaar. VVD is voor het voorstel, het CDA houdt zich nog op de vlakte.