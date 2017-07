Groot-Brittannië mag wapens blijven verkopen aan Saoedi-Arabië

De wapenexport van Groot-Brittannië naar Saoedi-Arabië mag door blijven gaan. De hoogste rechtbank van Engeland heeft dat besloten in een rechtszaak die was aangespannen door de Campaign Against The Arms Trade (CAAT). De activisten hadden betoogd dat de wapenhandel met het land indruist tegen internationaal recht.

Volgens hen wordt aangekocht Brits wapentuig in de burgeroorlog in Jemen gebruikt en vallen daarbij burgerdoden. De CAAT had om die reden de rechter verzocht de exportvergunning voor bommen, straaljagers en andere munitie in te trekken. Maar de rechter verwerpt deze claim en oordeelt dat de handel legaal is.

NRC-columnist Carolien Roelants is niet verbaasd door de uitspraak van de rechter:

Saoedi-Arabië leidt sinds 2015 een coalitie van Golfstaten om de opstand van shi’itische Houthi-rebellen in Jemen neer te slaan. Het land is de grootste afnemer van wapens voor de Britten en kocht de afgelopen twee jaar voor miljarden euro’s aan wapenmateriaal. Groot-Brittannië heeft wel als regel dat als er een ‘duidelijk risico’ is dat wapens zullen worden gebruikt om oorlogsmisdrijven mee te plegen, er geen exportvergunning mag worden afgegeven. Maar de Britse regering heeft steeds gezegd dat de wapenexport hierop altijd zeer grondig wordt onderzocht.

Toch verscheen begin vorig jaar nog een VN-rapport waaruit bleek dat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie systematisch burgerdoelen bestookt zoals ziekenhuizen, scholen en vluchtelingenkampen. Twee parlementaire commissies pleitten daarna voor een onafhankelijk en internationaal onderzoek naar de rol van Groot-Brittannië.

De kans dat de Britse regering zich na deze uitspraak van de rechter nog iets aan gelegen zal laten liggen, was al niet groot en zal nu nog kleiner zijn. Daar zijn de banden met Saoedi-Arabië te nauw voor en de wapenakkoorden te belangrijk voor de economie, schreef NRC-correspondent Melle Garschagen eerder al.