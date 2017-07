Gratis knuffel

Het is druk op Schiphol en veel mensen hebben haast. Kick (3) en zijn vader staan in de lange rij voor de security scan. Het kleine mannetje is enthousiast en opgewonden, omdat hij zo mag vliegen en merkt niets van de geïrriteerde sfeer om hem heen.

Eindelijk mag hij door de scan. Nadat hij door het apparaat is gelopen wil de beveiliger hem fouilleren en doet voor hoe hij moet gaan staan. Wanneer de man door zijn knieën gaat en zijn armen wijd spreidt, loopt Kick naar hem toe en geeft hem een knuffel. Zoon, vader en beveiliger lachen. Soms heb je gewoon een knuffel nodig!

