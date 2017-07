Ga eens lekker achter de geraniums zitten

De grootste bedreiging van ons levensgeluk is een plant. En het ergste dat je kan overkomen is erachter te moeten zitten.

‘Achter de geraniums zitten’ is inmiddels goed Nederlands voor: het leven volledig ongebruikt aan je voorbij laten trekken. Als een emoticon bedacht moet worden voor FOMO (fear of missing out) dan kan het niet anders dan de geranium worden.

Oude mensen worden er zelfs van bevrijd. Vrijwilligers in de omgeving van Zwolle maakten vorige week bekend dat ze 8.000 euro hebben opgehaald met de actie ‘Niemand achter de geraniums’. Overigens ging het om een sympathiek initiatief tegen bezuinigingen op dagbesteding voor ouderen. Maar toch. Durf als oudere nog maar eens te zeggen dat je niet naar de tangoles wil, maar liever naar het tuincentrum gaat om geraniums aan te schaffen. Ik denk niet dat de vrijwilligers in de rij staan om je rolstoel te duwen.

Het imago van de geranium mag dan niet best zijn, de bloem wordt intussen volop verkocht. Vorig jaar zijn er 21 miljoen stuks geveild via Royal Flora Holland. Een stijging met 7,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Tuincentrum Intratuin schrijft op haar website dat de geranium „weer trendy” is. Een woordvoerder vertelt: „In Nederland is de geranium volop in ontwikkeling.” Vooral met nieuwe kleuren voor de enkelbloemige geranium (bekender als: ‘De Oostenrijker’) wordt geëxperimenteerd. Maar Intratuin wil „nu liever niet genoemd worden” in een stukje over geraniums. Het verkoopseizoen voor de geranium is net afgelopen en er is geen behoefte aan klanten die ernaar vragen in de winkels.

De geranium is in de winkel dus nog altijd populair. Niet verbazingwekkend aangezien uit verschillende onderzoeken blijkt dat het hebben en verzorgen van bloemen en planten rustgevend werkt – hoewel snel opkomend onkruid ook mensen tot waanzin schijnt te hebben gedreven. Volgens omgevingspsycholoog Agnes van den Berg (bijzonder hoogleraar natuurbeleving Rijksuniversiteit Groningen) zijn er volop positieve effecten van tuinieren of alleen al het kijken naar planten en bloemen. „Je moet iets doen om een plant in leven te houden. Het geeft voldoening als dat lukt.”

Uit één van de door haar aangehaalde onderzoeken blijkt dat een half uur tuinieren leidt tot een snellere daling van het stresshormoon cortisol dan bijvoorbeeld een half uur tijdschriften lezen. Ander onderzoek, onder Noorse kantoormedewerkers, liet zien dat het ziekteverzuim daalde naarmate de medewerkers meer planten in het zicht van hun werkplek hadden. Het kijken naar natuur, zelfs door een raam, kan positieve gezondheidseffecten hebben zoals een verbeterd concentratievermogen, schrijft Van den Berg. Hoewel onderzoek ernaar nog in de beginfase zit, is de gedachte dat de natuurlijke patronen van bomen, planten en bloemen door onze hersenen als prettig ervaren worden. Dat zou ook verklaren waarom die positieve effecten er ook zijn als de natuur zich achter glas bevindt.

Alle reden dus om eens thuis te blijven, níet de bloemetjes buiten te zetten, maar achter de geraniums het leven aan je voorbij te laten trekken.