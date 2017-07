Europarlementariërs dreigen tegen Brexit-deal te stemmen

Een groep prominente Europarlementariërs heeft in een open brief aan de Britse regering gedreigd tegen Brexit-afspraken te gaan stemmen. De politici, onder wie Brexit-onderhandelaar Guy Verhofstadt en de fractievoorzitters van bijna alle grote partijen in het parlement, zijn boos over de status die EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk krijgen onder het huidige Brexit-voorstel van de Britten.

De Britse premier Theresa May stelde vorige maand voor dat EU-burgers die vijf jaar of langer in het VK wonen de status krijgen van “onderdanen van een derde land”. De opstellers van de brief vrezen dat deze mensen hierdoor tweederangsburgers zullen worden. Uit de brief, die aan verschillende Europese media is gestuurd:

“Het voorstel is zelfs in tegenspraak met de beloftes van het Brexit-kamp, die stelden dat EU-burgers ‘niet minder behandeld zouden worden dan op het moment het geval is’.”

Minder rechten

Volgens de samenstellers van de brief krijgen onderdanen van de EU onder de Britse voorstellen minder rechten dan burgers van het VK in de EU krijgen. De Europarlementariërs maken zich verder zorgen over wat de status wordt van baby’s van EU-burgers die na het Brits uittreden geboren worden, de hoogte van het collegegeld dat EU-studenten moeten betalen en of artsendiploma’s nog wel geldig blijven.

In de Brexit-voorstellen van de Britten is voor het Europees Hof van Justitie geen rol van betekenis meer weggelegd. Ook daar zijn de Europarlementariërs ontevreden over. “Hoewel we het grootst mogelijke respect hebben voor het Britse rechtssysteem”, schrijven ze, “gehoorzamen de rechtbanken aan wetten die door Britse politici zijn aangenomen, en die kunnen op het moment geen voldoende garantie geven voor de komende jaren.” Zowel Britse als Europese burgers zouden daardoor de mogelijkheid moeten hebben hun rechten af te dwingen onder het Europees Hof van Justitie.

Verdrag van Lissabon

Het Europes Parlement stemt volgens het Verdrag van Lissabon over afspraken die gemaakt worden met een land dat de Europese Unie verlaat. Als het VK niets doet om de rechten van EU-burgers beter te waarborgen, dreigen de Europarlementariërs tegen de afspraken te stemmen. “De Europese Unie heeft een gezamenlijke missie om rechten uit te breiden en te verbeteren, niet om ze te verminderen”, schrijven de briefopstellers. Het tijdschema voor de Brexit-onderhandelingen loopt af in het voorjaar van 2019.

De brief is ondertekend door de voorzitters van de groene, linkse en sociaal- en christendemocratische fracties. In het Verenigd Koninkrijk wonen 3,2 miljoen EU-burgers.