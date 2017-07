‘Elk jaar sterft een klein vliegtuig aan passagiers in de woestijn’

Nu de regering-Trump de grens met Mexico gaat versterken, is de kans groot dat meer immigranten zullen proberen via de moeilijker te bewaken Sonorawoestijn binnen te komen. En daarmee vrezen activisten dat het dodental gaat oplopen.

Buzzfeed brengt een reportage vanuit de 320.000 vierkante kilometer tellende woestijn, die grenst aan de staten van Californië en Arizona. Verschillende humanitaire organisaties ontfermen zich al jaren in dit gebied over overstekende migranten die tijdens hun tocht verdwalen en aan honger en dorst dreigen te bezwijken.

De Sonorawoestijn. Afbeelding Wikipedia/Siim Sepp

Volgens een van die organisaties, die zich heel toepasselijk de Tuscon Samaritanen noemen, komen er jaarlijks gemiddeld zeker zo’n 150 mensen om. En dat zijn dan alleen nog maar de mensen die ze aan de Arizona-zijde vinden. “Elk jaar is dat dus een klein passagiersvliegtuig aan mensen dat sterft”, zegt Alvaro Enciso, zelf een immigrant uit Zuid-Amerika.

“Ik heb de Amerikaanse droom gevonden, maar niet iedereen heeft dat geluk. Dus voor ons gaat dit werk over het tonen van solidariteit.”

Nu Trump begin dit jaar 1 miljard dollar heeft toegezegd voor een sterkere grensbewaking voelen de hulporganisaties de druk van de grenspolitie toenemen. Al jaren houden activisten kaarten bij met de plek waar mensen sterven zodat daar met landeigenaren afspraken kunnen worden gemaakt om waterstations te plaatsen.

De Amerikaanse grenspolitie doet een inval bij de organisatie No More Deaths vorige maand. Foto AP

Voorheen waren er stilzwijgende afspraken tussen de grenspolitie en ngo’s om bijvoorbeeld die waterstations niet te gebruiken om illegalen op te jagen. Aan dat beleid lijkt nu een eind te zijn gekomen. Zo deed de grenspolitie recent een inval in een opvangkamp om illegalen te arresteren. De vrees is nu dat immigranten hierdoor nog meer halsbrekende toeren gaan uithalen en in onherbergzame gebieden van de woestijn de grens zullen proberen over te geraken.